凱特王子妃誇張紅耳環助陣英格蘭失利　失望全寫在臉上　

▲凱特（前排左）在歐國盃戴紅色大耳環為英格蘭隊加油，兒子喬治王子與威廉王子也出席看球。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

周末體壇兩大盛事都在英國登場，一場是溫布頓網球公開賽進行男、女單打與雙打決賽，另一場是歐洲國家盃足球賽英格蘭對上義大利爭冠軍，關心賽事的凱特王子妃馬不停蹄，在周日連趕溫布頓男單決賽與歐國盃足球決賽，她也迅速換裝，特別在足球賽事中戴上她史上最誇張的紅色大耳環，代表力挺紅白制服的英格蘭隊，可惜最後PK大戰吞敗，無緣在英國主場奪冠。

▲凱特佩戴Blaiz約2,500元的紅色圓珠大耳環吸睛。（圖／翻攝Blaiz官網）

兩周前凱特欣賞歐國盃「英德大戰」，當時她穿紅色Zara外套為英格蘭隊加油，這回一身俐落的白色西裝外套搭黑褲欣賞英格蘭與義大利爭冠，改搭約約2,500元的Blaiz紅色圓珠大耳環，是她罕見的誇張造型配件，不過沒帶來好運，英格蘭在PK大戰落敗，凱特與老公威廉王子、兒子喬治王子的失望之情全寫在臉上。

▲凱特（右）身穿約27,000元的英國設計師品牌Beulah洋裝搭配約1,200元ALDO高跟鞋，欣賞溫布頓男單決賽。（圖／路透社）





▲凱特（後排中）欣賞溫布頓男單決賽神情輕鬆。（圖／路透社）



歐國盃足球賽前的溫布頓男單決賽，凱特的心情相較之下顯得輕鬆許多，身穿約27,000元的英國設計師品牌Beulah洋裝搭配約1,200元ALDO高跟鞋，與她前一天因接觸新冠肺炎確診者自主隔離10天首亮相所穿的Emilia Wickstead綠色洋裝，都顯得亮麗。

▲前日凱特結束自主隔離首亮相，穿Emilia Wickstead綠色洋裝頒獎給女單冠軍選手巴蒂。（圖／路透社）

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