TWICE MOMO分手後首曬照！破尺度深V褲裝辣翻　網：單身更美

▲MOMO與金希澈分手後首次曝光最新美照。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

TWICE成員MOMO與南韓天團SJ成員金希澈日前無預警宣佈分手，一年半戀情結束，而昨（11日）TWICE官方IG突然更新一系列美照，MOMO穿著火辣吊帶連身褲裝露出纖細身材，作為分手後首次發文備受矚目，不過狀態依舊亮眼，讓粉絲相當驚艷。

▲TWICE官方IG釋出一系列美照 。（圖／翻攝自IG）

TWICE日本籍成員MOMO 憑藉高顏值與精湛舞技擄獲粉絲，8日證實與金希澈一年半戀情結束，沉寂數日始終沒有進一步回應，終於在昨日由TWICE官方IG釋出一系列美照。MOMO 露出招牌迷人電眼對著鏡頭微笑，身穿吊帶連身褲出鏡展現好身材，營造逆天的長腿比例，不論是正面或是側臉出鏡都毫無死角，並一口氣擺拍多張美照，吸引超過170萬網友按讚，可見高人氣依舊。

▲MOMO大方展現火辣身材。（圖／翻攝自IG）

此外，MOMO 更順勢大方展現火辣身材，以細肩帶遊走纖細鎖骨線條，與腰帶修飾身型，俐落褲裝卻藏不住仙氣，加上低胸細節輔助開出火辣深V，成為MOMO 少有的破尺度打扮，畫面曝光後也引發網友直呼：「最近看起來更美了」、「狀態好好啊」、「恢復單身真的更美了」。

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