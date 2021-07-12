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張柏芝、蔡依林PK珍珠鞋！長腿一伸「超出螢幕」根本逆齡神器

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記者鮑璿安／台北報導

不論各個年齡，珍珠都是最夢幻、柔中帶剛的象徵，鞋履品牌JIMMY CHOO 也在本季搭上珍珠潮，注入涼鞋與高跟鞋之中，一次收服了女星張柏芝與蔡依林，張柏芝以飄逸粉色洋裝搭配不規則珍珠高跟鞋，蔡依林則是在MV中同樣換上珍珠鞋展現傲人氣場，天后級的較勁引發熱議。

▲ JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲ JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲ 張柏芝以MAISEL不規則珍珠高跟鞋擺拍 。（圖／品牌提供）

因綜藝《乘風破浪的姐姐2》翻紅的41歲女星張柏芝，不老顏值一直是矚目焦點，日前她身穿一套Lanvin（浪凡）粉色裙裝，運用浪漫的抓皺元素使得裙襬充滿層次感，裙下的一雙美腿更是搶鏡，張柏芝腳踩MAISEL不規則珍珠高跟鞋，以大小不一的珍珠交錯於鞋面帶與腳踝帶，讓人目不轉睛。

▲ JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲ JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲天后蔡依林同樣穿著珍珠鞋拍攝MV。（圖／品牌提供）

巧合選擇同款高跟鞋的還有天后蔡依林，在MV拍攝中運用充滿海底元素的緊身裙裝，遍佈亮片細節打造搶眼美感，而高開衩裙裝直接將逼人美腿放送，最後以夢幻的珍珠高跟鞋呼應，整體造型十分完整，打造與張柏芝截然不同的風格。

▲ JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲孟耿如以NICOLE+FELICIA 深藍色魚尾裙，搭配珍珠細節的BAILY款式高跟鞋。（圖／品牌提供）

此外，女星孟耿如先前因疫情取消家宴，但美鞋和精緻行頭都不能少，孟耿如以台灣設計師品牌NICOLE+FELICIA 深藍色魚尾裙，搭配同樣珍珠細節的BAILY款式高跟鞋，該鞋款以瑪莉珍鞋代為設計概念，採用由大至小的珍珠排列，並以華麗的水晶托襯，伴隨孟耿如步入人生下一個階段。

關鍵字：

JIMMY CHOO , 蔡依林, 張柏芝, 孟耿如

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