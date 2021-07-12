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高訂秀驚現「阿嬤髮捲」披滿整身　怪異「紅綠燈裝」被狂轟：太荒謬

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記者王則絲／外電報導

「高級訂製服」總是給人優美、華麗、精緻的印象，不過今年巴黎高訂周上卻迎來了一場極其搞怪、獵奇的大秀，顛覆眾人對高訂服的期待。就是這場PYER MOSS的2021秋季高訂系列大秀，秀上不但出現了全身披滿「阿嬤髮捲」的造型，還有巨大「花生醬裝」以及「紅綠燈裝」、「冰箱裝」⋯⋯立刻成為了時尚圈討論焦點，同時也引來了不少強烈的罵聲：「學MOSCHINO的吧？」、「太荒謬了！」

這是PYER MOSS創意總監Kerby Jean-Raymond的第一場高訂大秀，同時也是巴黎高級時裝公會邀請的第一位黑人時裝設計師，意義非凡。所以Kerby Jean-Raymond在本季以「黑人的發明」為主題，致敬對世界貢獻、影響深遠的黑人發明家，並選擇在白手起家的黑人女性百萬富翁C.J. Walker的莊園舉辦大秀。

▲Pyer Moss高訂秀。（圖／翻攝自IG）

▲PYER MOSS首個高訂秀引起巨大關注。（圖／攝自WWD，以下同）

大秀開始後觀秀嘉賓們馬上陷入了瘋狂，先是瞠目結舌、再拿起手機捕捉畫面，其中幾套造型特別令人印象深刻，包括從頭上拖到地板的「阿嬤髮捲」造型，視覺上相當壯觀，從模特兒吃力的步伐也能看出素材豐厚的份量，還有超搶眼的柱狀「紅綠燈裝」（致敬發明黃燈警示燈號的加樂特摩根）、體積超龐大的「花生醬裝」（致敬發明花生醬的喬治華盛頓卡佛）、於緊身衣外罩上「防火梯」的造型（致敬發明便攜式防火梯而挽救無數生命的丹尼爾麥克里）。

▲Pyer Moss高訂秀。（圖／翻攝自IG）

▲Pyer Moss高訂秀。（圖／翻攝自IG）

▲Pyer Moss高訂秀。（圖／翻攝自IG）

▲紅綠燈裝、花生醬裝、防火梯裝。

場上幾乎每一套秀服都很有話題性，但是外型與大家認知中的高訂服裝不太一樣，尤其不適合女星穿著登上各大紅毯，也許只有Ketty Perry能駕馭那套花生醬裝，許多網友都認為這場高訂大秀很失敗：「這是美國設計師的恥辱」、「這不是高訂，只是Cosplay服裝」、「我很喜歡設計概念，但是呈現出來的效果不佳」、「就像是模仿MOSCHINO然後失敗了」、「這已經怪到我無法承認它是高訂。」但也有人抱持著讚賞的態度：「實在是太驚豔了」、「很有創意。」

▲Pyer Moss高訂秀。（圖／翻攝自IG）

▲Pyer Moss高訂秀。（圖／翻攝自IG）

▲Pyer Moss高訂秀。（圖／翻攝自IG）

▲冰箱裝、瓶蓋裝、電燈裝、電話裝。

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關鍵字：

Pyer Moss, 阿嬤髮捲, 紅綠燈裝, 花生醬裝, 高訂, 巴黎高訂周

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