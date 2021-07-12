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歐陽娜娜全身撞衫aespa！秒被陸成員「超狂曲線碾壓」對比曝光

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記者鮑璿安 ／台北報導

台灣女星歐陽娜娜時尚資源相當出色，因身兼GIVENCHY（紀梵希）品牌大使，時常穿著品牌服裝拍攝形象照，日前換上一套鮮明粉色吊帶裙，不料撞衫了南韓當紅的SM新人女團aespa，其中大陸成員寧藝卓的姣好身材更是瞬間拉開差距，這下引來眾多網友圍觀。

▲▼歐陽娜娜、aespa  。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜日前以GIVENCHY粉色吊帶裙裝擺拍時尚照。（圖／翻攝自IG）

歐陽娜娜日前以GIVENCHY粉色吊帶裙裝擺拍時尚照，鮮少出現的全身粉色系非常吸人眼球，歐陽娜娜一頭披肩黑髮營造少女氣質，視線向下看，裙裝以遍佈印花細節遊走其中，增添不少層次感，順勢利用緊身剪裁包覆身材，加上粉色長靴收尾，造型十分完整。

被稱爲「全球超級新秀」的南韓女團aespa ，去年（2020年）11月出道至今還沒滿1年，但隨即擁有GIVENCHY大使頭銜，更成為品牌選擇南韓藝人出任大使的首例。

▲▼歐陽娜娜、aespa  。（圖／翻攝自IG）

▲aespa 。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲南韓女團aespa  被稱爲「全球超級新秀」。（圖／翻攝自IG）

此次由大陸成員寧藝卓與Winter穿著與歐陽娜娜同款裙裝，造成了全身撞衫的事故，兩人堪稱是「寶藏美貌」，女團級神腿不需要多說，隨著寧藝卓近照一併曝光，同款服裝竟穿出不同調的性感曲線，使得傲人上圍見客，就連巴掌臉蛋也充滿電力，畫面公開後立刻吸引飆破80萬讚數，網友對於撞衫也紛紛表示：「女團表現力很強」、「寧寧身材太好了吧」、「帶貨力肯定是aespa 贏了」。

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關鍵字：

歐陽娜娜, aespa, 寧藝卓, Winter, 撞衫, GIVENCHY, 紀梵希

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