香奈兒百年N°5香水變身上億元珠寶　瓶子傾瀉而出美鑽超奢華

▲香奈兒Golden Sillage鑲嵌鑽石與黃鑽胸針，27,256,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年是香奈兒（CHANEL）N°5香水誕生100周年，珠寶工坊製作123件頂級之作歡慶，分別從此款經典香水的瓶蓋、瓶身、數字5、花卉與香氛軌跡等5大主題，延伸出充滿N°5精神的珠寶，當中包括8件可轉換式設計，一如一抹香氛，永遠予人驚喜。

▲香奈兒N°5香水瓶蓋造型Diamond Stopper系列鑽戒，透過水晶可見隱密鑲嵌的鑽石。



瓶蓋The Stopper

靈感源自巴黎芳登廣場造型的切角矩形瓶蓋，藉由八角形切割水晶呈現通透的質感，任一角度都顯露底層密鑲的美鑽，圓形切割鑽石則讓人想起瓶頸的頂部，著實華美。

▲香奈兒N°5 Abstraction系列項鍊從具象香水瓶延伸出黃鑽與白鑽七排鍊子。



瓶身The Bottle

香奈兒完美結合具象與抽象手法，詮釋辨識度高的幾何香水瓶身，以N°5 Abstraction項鍊為例，具象的香水瓶傾瀉而下是由濃至淡漸層色排列的黃鑽與鑽石串成的七排鑽鍊，猶如香水滴落於肌膚上。

▲香奈兒ETERNAL N°5可轉換式項鍊是N°5頂級珠寶系列最高單價之作，184,787,000元。



數字The Number

此次頂級珠寶最高價之作，是落在數字主題的ETERNAL N°5 可轉換式項鍊，項鍊運用刀鋒工藝使金屬隱藏於寶石之下，盡顯鑽石璀璨光芒，幸運數字5之上鑲嵌1顆10.03克拉D、FL等級的Type IIa祖母綠形切割鑽石，數字5則環抱著3.03克拉D、FL圓形切割鑽石，共有5種佩戴方式，包括可作長項鍊或頸鍊佩戴、可移除數字「5」流蘇綴飾，轉換配置於按扣上垂墜於頸項後，抑或數字「5」可單獨當胸針，亦可置於項鍊不同位置裝飾。

▲香奈兒May Rose可轉換珍珠項，可變成短項鍊佩戴，28,488,000元。



花卉The Flowers

N°5香水的核心來自於格拉斯茉莉，五月玫瑰及依蘭依蘭，嬌嫩花朵於是成為此次香奈兒珠寶的主題之一，當中May Rose項鍊生動描繪格拉斯花田的五月玫瑰，鑲嵌粉紅藍寶石與鑽石的立體玫瑰從中心朝周圍由濃漸淡，相當傳神，長項鍊可轉換成短項鍊，拆下的部分可作為手鍊，玫瑰墜飾則可作為胸針。

▲香奈兒Golden Burst項鍊鑲嵌鑽石、黃玉與1顆重約4.51克拉D、FL祖母綠形切割鑽石，101,633,000元。



香氣軌跡The Sillage

關於抽象的香氣，香奈兒也有一套獨特的演繹手法，一款寶石呈放射狀排列的Golden Burst項鍊，選用重新切割的金色、銅色以及少量粉紅色調彩寶，如香氛從象徵香水瓶蓋的祖母綠形切割的寶石與鑽石散出，詮釋抽象的香氛，充滿氣勢。

▲Boucheron鈦金與白金材質胸針，鑲嵌1顆25.01克拉的枕形切割莫三比克綠碧璽，同時鑲嵌經全息技術處理陶瓷及鑽石。（圖／Boucheron提供）



同場加映Boucheron花朵珠寶

Boucheron（寶詩龍）於上周發表全新Carte Blanche, Holographique高級珠寶，以嶄新手法詮釋對於光的著迷，首創於珠寶運用「全息技術」以高溫將貴金屬噴灑在陶瓷或水晶上，呈現如夢似幻的虹彩效果，Chromatique主題的牡丹與三色堇的每一片白陶瓷打造擬真花瓣，便呈現迷人的幻彩效果，中央再點綴大克拉寶石，非常搶眼。

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