身高也會影響髮型！日本「髮長黃金比例」　155以下適合蓬鬆短髮

髮型不僅有修飾臉型的效果，不同的身高搭配不同的髮型，也會呈現出不同的效果，在日本甚至研究出了關於長髮v.s身高的黃金比例，更歸納出了不同身高、不同髮長的效果。

一般髮長區分標準

普通我們常說的「短髮」，大部分是肩上2～3公分左右往上，又再細分為極短髮、耳下短髮等等；至於「中短髮」、「中長髮」的定義較為模糊，有人認爲超過下巴到脖頸的長度就是中短，兒及肩開始到胸上，則為中長，也有人覺得它們是相同的；從胸口開始向下則進入「長髮」的範疇。

身高v.s髮型的影響

在日本不少女孩認為，若根據身高挑選適合的髮型長度，會讓整個人看起來比例更加均衡，甚至能夠影響體態的視覺效果，而頭髮的長度落在身高的1/3則是看起來最勻稱的黃金比例。

155公分以下

身型嬌小的人如果留著超長髮，會看起來比較厚重，較適合帶有輕盈澎度的短髮或中短髮，要注意髮型垂直的線條和頭頂的立體度，些微露出纖細的脖頸線條，有助於拉長比例又不至於看起來過於稚嫩。

155～165公分

身高居於這10公分內可以說是亞洲女生的平均身高，其實選擇相當豐富，如果剪短髮會看起來比較活潑；中短～中長髮則正是上述提到的黃金比例，會讓人看起來穠纖合度；如果想要有飄逸長髮，則可以透過剪裁和髮色調整成豐厚或是輕盈的感覺。

165公分以上

通常已經會被認爲身形較為高挑，如果留著一頭厚重長髮的話，整個人會看起來非常有氣勢，整個人也會給人較重的壓迫感，因此要注意整體的厚度，盡量要看起來飄逸輕盈才有仙女感；有捲度的短髮則會看起來較為成熟，但若如果選擇俐落的極短髮的話，則會看起來更加輕盈、高挑；中短髮～中長髮的話也很適合。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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