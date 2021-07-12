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安格斯12星座一周運勢7／12-7／18　雙子花錢失去控制、處女負能量增

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牡羊座　3.21~4.20

本週羊座雖然忙碌，不過整體表現不差，呈現有勞有得的狀態，在水星移位的加持下，工作運勢顯得很文青，除了容易受到賞識外，還有可能獲得在職進修，或者是得到額外學習、培養嗜好的機會，可以說獲益良多！受惠金星五宮影響，羊座個人魅力增強，單身者適合拓展人際，有機會遇見與過去截然不同的對象。

金牛座　4.21~5.20

儘管疫情、外在變動起起伏伏，不過金牛本週走入一個不動如牛的時期，凡事不變應萬變，反而能為你避開一些麻煩。此時也是自我能力的高峰期，不妨全力以赴落實自己的理想，並提升各方面的能力，工作上有機會獨當一面。感情進展緩步向前，單身者別過於著急，順其自然會是最好的註解。

雙子座　5.21~6.20

走走停停、經常卡關的感情運，本週得到金星的力量，有機會解鎖晉級，這週雙子除了個人魅力提升、單人人際、桃花旺之外，水星的進駐讓你的情感IQ彷彿開了外掛，不需要明言你就能意會對方的心思，這週的你感情走旺，可以好好把握！好好檢討你用錢、花錢的習慣，最近開銷甚大，感覺即將失去控制！

【星星教授安格斯2021/7/12-7/18星座運勢】起伏不容小覷的一週，萬事求穩才是最佳解！

巨蟹座　6.21~7.21

感情仍是本週蟹座的重頭戲，與情人還在相處磨合過程的你，兩人互動仍不穩定，不過每一次的失和都有機會換來更進一步了熟悉了解，比起相敬如冰，兩人能在反覆拌嘴中更了解彼此。單身蟹座當心受騙，對於突如其來的豔福豔遇一定要理智清醒。至於工作上雖然需要更嚴謹的思考，但切記別鑽牛角尖，避免無中生有給自己太多煩惱。

獅子座　7.22~8.22

運勢彷彿卡東卡西卡到陰的情況，會隨著本週水星的移轉而休兵，接下來的獅子又會是人際左右逢源的一條好漢，抓住時間就不妨找老朋友聊聊天、通通視訊，雖然聚會出遊仍有疑慮，但仍不減你與朋友的情誼。此時感情有點空虛，有情人的彼此只有表面的和諧，需要更深入了解彼此、樹立共同的目標，才能培養出默契！

處女座　8.23~9.22

不論對別人還是對自己，處女的要求往往超乎一般水準，由於自己的過度謹慎，付出去的往往大於所得，最近工作則要小心認真付出卻踢到鐵板，一板一眼實事求事的態度，非但不能建功，還很可能會得罪長官。感情方面負能量遽增，近期只要一點點相處摩擦，就可能陷入一個不滿現況的情結，完全考驗著彼此。

天秤座　9.23~10.22

在水星的移轉下，秤座原本告急的金錢運似乎得到解救，在投資或額外收入的收割下，秤座將感覺財務的負擔也許沒那麼重了，但也別因此四處撒錢，趁著手頭鬆一點的時機趕緊規劃接下來的理財計畫會更好。有情人者能在此時享受愛情中的小小美好，單身者也許對的人就出現在眼角，好好用餘光找真命天子吧。

天蠍座　10.23~11.22

金星持續增旺蠍座的感情運勢，本週與情人浪漫的互動頻頻，幸福的戀愛氣氛想不高調都不行，只是要注意別把工作上的得失心帶到感情裡，與情人少聊一點工作經、少一點抱怨會更佳。至於工作上表現相對低落，你的企圖心與積極度呈正比，對於自己沒興趣的職務或工作內容，就是很容易變得沒效率。

射手座　11.23~12.21

隨著水星的位移，這週射手座能從原先好壞起伏很大的狀況慢慢穩定下來，你開始懂得把別人的建議聽進去，也不再那麼固執堅持的做法了，此時少了任性鴨霸，與情人之間的相處也愈來愈好，就算疫情不便旅遊玩樂，彼此也會有開心的互動方法！單身者雖有桃花，但大多難以停留，只有怦然心動一瞬間。

摩羯座　12.22~1.19

隨著疫情的趨緩，家庭與工作方面莫名的忙碌將在不知不覺中加深了你的疲備感，有些事情不勞動就是不會得到解決，因此生活上忙碌不已，建議你得好好調適自己的狀態，學習舒適無痛切換工作與生活，並多安排時間休息放鬆，才不會讓身心吃不消。感情上多花點時間溝通，可以解決兩人之間的心結。

水瓶座　1.20~2.18

這週水瓶運勢重點多半圍繞在「人」，與同儕或同事會因為多了相處的機會，而慢慢放下自己原本的偏見，透過一起工作一起達成任務的過程，將能讓你漸漸解開你卡卡的人際關係，你也會發現，偶爾做個好相處的人其實利人利己。至於感情完全取決於你是否願意一無反顧的付出，一昧在得與失之間斤斤計較，最吃虧的還是自己。

雙魚座　2.19~3.20

雖然並沒有設定太高的目標，但本週魚座要處理的事情偏偏很多，以致這週一直被各種雜事追著跑，其中工作占比最大，其次是感情與人際，都很可能瓜分你與自己相處的時間，建議你再忙也需停下腳步檢視自己的感覺，如果真的太疲累，是不是需要暫時放下一部分的時間，休息一下再出發。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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