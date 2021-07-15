《無法抗拒》韓素希清純妝容怎麼畫？掌握5大Tips　無辜中、撫媚都到位

雖然韓劇《無法抗拒的他》評價十分兩極，但飾演女主角劉娜比的韓韶禧（韓素希）不論是妝容、髮型都再度受到矚目，和《夫婦的世界》最強小三的豔麗、魅惑感不盡相同，身為大學生的劉娜比妝容既清純、無辜，但靈動的眼神中又帶點撫媚的感覺。

偏霧面的無暇淨透底妝

需要讓膚質看起來乾淨、無暇，但需要無粉感且能呈現肌膚自然的光澤，因此在選擇底妝時需要針對毛孔、暗沈、泛紅的修飾有一定的效果，卻又不能夠厚重。可以挑選奶油質地、帶有些許光澤感的粉底液，以美妝蛋上妝使妝效清透，接著可用具有柔焦效果的蜜粉定妝，使底妝更持久外也加強修飾毛孔。

角度平緩的毛流眉

為了表現帶有點無辜的神情，劉娜比的眉毛角度較為平緩，但仍保有眉峰自然的角度，且呈現毛流感，讓妝效自然帶有原生感。先使用眉筆或眉粉描繪眉中到眉尾的眉型，再使用霧面的修容、陰影色描繪眉頭，最後換成鬆刷將餘粉帶到山跟，偷偷讓五官變立體。

眼妝清淡著重睫毛

劇中韓素希的眼妝十分清淡，僅用霧面的奶茶、橘棕色暈染眼頭和眼尾，並使用霧面的裸膚色提亮臥蠶，再運用修容色在臥蠶下方細細地帶出陰影即可。要呈現自然又有魅惑感的眼神睫毛可不能馬虎，在夾翹之後選擇濃密型的睫毛膏不客氣的增強睫毛的存在感後，用鑷子將鄰近的睫毛夾成束狀，呈現出根根分明、卻有存在感的睫毛，也建議使用深棕色的睫毛膏完成，增添眼神的迷濛感。

想要眼神更深邃，可以用眼線膠筆畫上內眼線，眼尾的部分同樣使用眼線膠筆，跟著眼型稍微向下後平行延伸，自然增加魅惑感。

淡淡嬌羞感腮紅

一般來說腮紅是用來提升氣色的，但韓素希劇中的頰彩則更大部分要演繹她的嬌羞感，因此腮紅粉質要夠服貼，才能創造原生透出來的紅潤肌膚；要少量疊擦、慢慢暈染，不能有明顯色塊，可以選擇帶有紅潤色調的淡玫瑰粉，或是蜜桃粉、鮭魚粉都適合。

血色唇v.s蜜桃玫瑰

劇中唇彩有兩種模式，分別是自然日常的蜜桃＋玫瑰色調，淡淡的粉橘色帶有些微光澤，展現大學生清純洋溢的氣息；又或是可以選擇具有些許血色感的唇彩，從唇中央漸層向外暈染，打造嬌嫩欲滴的約會氛圍。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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