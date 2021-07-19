拿對包專業度就提升！職場新鮮人的4款質感13吋筆電包　萬元左右就可收

工作性質的不同，有些人是坐在辦公室、用著桌上型電腦；也有從事設計師、業務等，需要到處奔波與客戶解釋委託內容，也因此很多人上班需要帶著筆電或是平板電腦外出，本篇搜羅了4款價格座落在一萬左右、風格較為正式的筆電包。

而如果工作性質偏向創意類別，對於上班包包的風格需求不一定要那麼嚴謹的，也可以參考之前為大家整理北川景子在《離婚活動》中搭配過的大容量拖特包。

Porter International New Heat公事包

以「波特包」別名聞名的Porter International，旗下推出一New Heat系列，主要以專業、工作需求用包為主，整體造型上俐落又簡潔。採用防水又耐髒的尼龍面料製作，Porter International 這一款New Heat公事包備有齊全的分格收納，A4文件、筆記本跟水壺都塞得下。

Beara Beara Charles牛皮拉鍊電腦公事包

帶著英倫書生氣質的Beara Beara，受到許多文青的喜愛。Charles公事包以全真皮製作，仿舊的金屬飾釦帶了一點復古風情；包包內層足夠放置錢包、手機等外出小物。

Karl Lagerfeld K/Ikonik laptop bag

時尚老佛爺的同名品牌Karl Lagerfeld，其最為人所知的就是老佛爺的大頭公仔圖樣，全黑的面料在包包左上角有著一小尊可愛的Karl Lagerfeld圖樣；翻到背面還有著老佛爺的背影插畫。

Michael Kors Henry Logo公事包

而若是看膩了全黑的包款，不妨可以參考MK logo老花圖樣的公事包，包包內層做有保護筆電的加厚保護層，基本的文件分隔袋、筆袋等一應俱全。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 女生夏天「奶茶色穿搭」風格提案，不只能知性溫柔，善用層次、配件也能穿出中性帥感！

● 2021新球鞋報到！Nike、adidas、Lacoste、New Balance、Fila、Pony…鞋櫃缺的那雙球鞋都在這裡(持續更新