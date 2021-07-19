fb ig video ETtoday search mobile

拿對包專業度就提升！職場新鮮人的4款質感13吋筆電包　萬元左右就可收

>

工作性質的不同，有些人是坐在辦公室、用著桌上型電腦；也有從事設計師、業務等，需要到處奔波與客戶解釋委託內容，也因此很多人上班需要帶著筆電或是平板電腦外出，本篇搜羅了4款價格座落在一萬左右、風格較為正式的筆電包。

而如果工作性質偏向創意類別，對於上班包包的風格需求不一定要那麼嚴謹的，也可以參考之前為大家整理北川景子在《離婚活動》中搭配過的大容量拖特包。

Porter International New Heat公事包

以「波特包」別名聞名的Porter International，旗下推出一New Heat系列，主要以專業、工作需求用包為主，整體造型上俐落又簡潔。採用防水又耐髒的尼龍面料製作，Porter International 這一款New Heat公事包備有齊全的分格收納，A4文件、筆記本跟水壺都塞得下。

Beara Beara Charles牛皮拉鍊電腦公事包

帶著英倫書生氣質的Beara Beara，受到許多文青的喜愛。Charles公事包以全真皮製作，仿舊的金屬飾釦帶了一點復古風情；包包內層足夠放置錢包、手機等外出小物。

Karl Lagerfeld K/Ikonik laptop bag

時尚老佛爺的同名品牌Karl Lagerfeld，其最為人所知的就是老佛爺的大頭公仔圖樣，全黑的面料在包包左上角有著一小尊可愛的Karl Lagerfeld圖樣；翻到背面還有著老佛爺的背影插畫。

Michael Kors Henry Logo公事包

而若是看膩了全黑的包款，不妨可以參考MK logo老花圖樣的公事包，包包內層做有保護筆電的加厚保護層，基本的文件分隔袋、筆袋等一應俱全。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

女生夏天「奶茶色穿搭」風格提案，不只能知性溫柔，善用層次、配件也能穿出中性帥感！

2021新球鞋報到！Nike、adidas、Lacoste、New Balance、Fila、Pony…鞋櫃缺的那雙球鞋都在這裡(持續更新

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 筆電包, 職場

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

「超難追3大星座」追到心好累！金牛感情遲鈍、Top 1太難懂

「超難追3大星座」追到心好累！金牛感情遲鈍、Top 1太難懂

「最不會挑劇本」的6位陸劇男星　許凱連崩3部，黃曉明不拍的劇都爆紅

「最不會挑劇本」的6位陸劇男星　許凱連崩3部，黃曉明不拍的劇都爆紅

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

8款「精品腋下包」值得買！LV多功能太燒　PRADA豆沙色小姊姊必備 48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」 奧斯塔羅12星座一周運勢0719-0725　金牛能多賺點錢、射手空忙一場 拿對包專業度就提升！職場新鮮人的4款質感13吋筆電包　萬元左右就可收 65歲法國嬤代言泳裝！「維持少女體態」20年來堅持每天做一件事 桃花運爆棚「3大星座」！天秤成功脫單、水瓶月老上線「有如神助」 環球《鬼滅之刃》設施公開！VR版「無限列車」太刺激　還有鬼殺隊訓練營

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面