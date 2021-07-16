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日韓「彩色睫毛膏」代購圈超夯！Pony力推Lilybyred、日妞瘋UNEVEN

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近期居家防疫想必大家也都忍不住網購下單了什麼，因應現在無論到哪都需要戴口罩，眼妝類型產品更受到大家青睞，其中能讓妝容更有趣、有層次的就是彩色睫毛膏，這次要介紹近期日、韓系彩妝代購中熱銷的品項。

mude Inspire Curling Mascara

mude是由韓國美妝InstagramerRAEMI創立的品牌，目前品項只有氣墊、睫毛膏和唇膏，其中這款Inspire Curling Mascara是品牌創立至今的明星商品，除了相當吸引人的粉藕色霧面磨砂包裝外，纖細且弧度微彎的刷頭可以創造出根根分明的妝效，捲翹度能夠維持整天且不暈染，#BROWN 是帶有暖色調的紅棕色，與黑色做出明顯的區別，能夠讓睫毛染上一層柔和的褐色，搭配上乾淨無比的妝效，馬上就有溫柔仙女感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lilybyred持久捲翹防水睫毛膏（Am9 to Pm9 Survivor）

這款睫毛膏在韓國擁有極高評價，主打持久、價錢親民，共有5個色選，就連Pony也推薦過，雖然在蝦皮有官方旗艦店，但是代購仍是兵家必爭，消費者有非常多選擇。5個顏色除了偏黑色的黑棕色外，其餘01～04皆是以棕色為基調做變化，有帶酒紅色的玫瑰棕、橙色的薑黃棕、可可棕及摩卡棕等，可以根據髮色和妝感選擇適合的睫毛膏，唯一要注意的是刷頭是比較粗的類型。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代購圈超夯日韓彩色睫毛膏盤點！Pony大神力推Lilybyred、Mude獲好評、日妞瘋UNEVEN、還有Canmake睫毛復活液日本新色！

UNEVEN Coloring Mascara

在日本逐漸受到矚目的小眾品牌，最近台灣也有一點討論度，彩妝品項的顏色豐富，彩色睫毛膏有7個顏色，不僅有棕色系，也有草綠色、寶藍色、粉紅色、奶茶色等等較少見、在睫毛膏裡算是特殊色的選項。不管是同色系或是跳色的彩色睫毛膏搭配彩色眼線都可以看到，妝感輕盈、活潑又特別，是今年春夏日本女孩非常流行的妝容。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canmake 睫毛復活液

Canmake的睫毛復活液不用多說，在台灣討論度也非常高，梳子型的刷頭，不僅可以替睫毛打底，也能當作睫毛雨衣定型，效果優異廣為人知，一開始只有透明色、黑色，後來又陸續出了深棕色、紫紅色，現在在日本推出了全新的橘棕色，就像被炙熱的太陽烤過一般的色調，更有夏季氛圍。

代購圈超夯日韓彩色睫毛膏盤點！Pony大神力推Lilybyred、Mude獲好評、日妞瘋UNEVEN、還有Canmake睫毛復活液日本新色！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

●化妝保養品超過保存期限還可以用嗎？能用多久？原來口紅只能用半年、睫毛膏是3個月

●2021開架睫毛膏推薦！必收撩人玫瑰棕色清單，讓雙眼不著痕跡的散發電力

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 代購, 網購, 彩色睫毛膏

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