《你的婚禮》章若楠讓許光漢難忘15年！氧氣感妝容TIPS　秒回初戀時光

由許光漢、章若楠主演的青春愛情電影電影《你的婚禮》是，台灣於7/9在線上平台GP+可觀賞，女主角章若楠擁有清秀臉龐，擁有「氧氣美女」的稱號，該如何打造讓人一見傾心的初戀系臉龐呢？這些妝容重點可別忽略。

底妝：清透原生美肌

整體妝效要夠乾淨且清透，如果有黑眼圈、痘疤等較明顯的瑕疵或者膚色不均，可以先用遮瑕膏、校色產品調整，接著選擇具有柔焦效果又足夠輕盈的粉底，打造自然、不厚重的妝效，就像天生擁有乾淨好膚質一樣。

眉毛：霧中帶型

在眉毛上首先可以運用較為乾爽、好暈染的眉筆，勾勒出自然、有眉峰的眉型，不要忘記使用螺旋梳將色料暈開，再使用眉粉填補空隙、也打造柔霧感，整體來說有精神有不會太搶眼。另外，章若楠本身的雙眼距離比較寬、眼型偏圓，在眉頭的部分會稍微往前畫一點點，讓五官看起來更集中、有神。

眼妝：清澈無辜大眼

上面有提到章若楠的眼型偏圓，本身就自帶靈動少女的氛圍，在電影劇照中幾乎看不到上眼皮有顏色，可以參考之前介紹過的無眼影妝容，選用稍微比膚色深一階的霧面色來替眼皮消腫即可，如果想要打造臥蠶的話，可以選用霧面的粉白色作為膨脹色。睫毛則是非常乾淨、根根分明的，看起來就像天生睫毛就又翹又長，可以運用燙睫毛器打造自然的弧度，再選擇纖長款的棕色睫毛膏。

腮紅：無邊際感暈染

章若楠的頰彩淡到幾乎看不見，但如果是本身比較沒有血色的人，可以選擇裸粉色系、橘粉色系，運用鬆刷少量的堆疊且仔細暈染邊界，創造出若隱若現的無邊際頰彩，不著痕跡的增添氣色。另外，腮紅的下緣不可以低過於鼻樑，會讓五官有種下墜感、看起來會比較成熟。

唇彩：自然水潤

在電影中、日常中，章若楠都很常選用珊瑚色調的唇彩，質地不是完全的水光、也不是極霧面，介於中間的半水光妝效最自然也適合。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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