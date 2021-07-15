「許凱」最新霸屏男神！與楊冪姊弟戀甜炸　5部必追陸劇清單帶你入坑

早在演員之路前，有著高挑身材與帥氣臉蛋的許凱，最初是以模特兒身分開啟演藝生涯，2018年才因陸劇《鳳囚凰》正式轉戰戲劇圈，不過要說到代表作，那就是這部家喻戶曉的《延禧攻略》，飾演癡情男二富察傅恆，為之動容的演技在當時替他擄獲不少戲迷，出道至今不過短短4年，卻累積超過10部作品，帶大家來看許凱的必追陸劇清單：

《延禧攻略》

在當時許凱不過才23歲，卻能駕馭富察傅恆的角色，絕對不是件容易事，與前輩們對戲一點也不青澀，反而把對魏瓔珞的愛慕之情表現得恰到好處，在劇中深情款款的模樣，令人為之動容。因為是古裝劇，許凱還特地剃光頭，換上清朝古裝，實在很難想像當時的他才剛出道。

《烈火軍校》

隔一年就搭檔白鹿演出時代劇《烈火軍校》，飾演玩世不恭的富家公子哥，不同於《延禧攻略》的深情暖男設定，許凱完美演出紈褲子弟的形象，也再次證明他的演技確實禁得起考驗。在劇中演出軍校成員的許凱，多數時候皆以軍裝登場，偶爾也會換上長大衣、夾克等復古單品。

《你微笑時很美》

播出後爭議不斷的陸劇《你微笑時很美》，以電競選手作為取材，搭檔女星程瀟聯手演出，許凱在劇中再一次突破自己的演技，大多時候面不苟言笑，唯獨在女友面前撒嬌、討拍無極限，都要懷疑當初的富察傅恆不是同一人。許凱在劇中維持自己原有的短髮造型，服裝則以時下的流行單品作為搭配，包括短TEE、襯衫、飛行外套等。

《千古玦塵》

與《你微笑時很美》先後播出，改編自古言仙戀小說《上古》的仙俠古裝劇《千古玦塵》，收視率與討論度逐漸攀升，與影后周冬雨搭檔演出，在前輩的帶領下，許凱努力詮釋真神的角色，也讓戲迷看見不同的他。因為劇情設定為仙境背景，許凱將頭髮梳成長髮，服裝則是仙氣滿滿的飄逸長裙。

《愛的二八定律》

最後則是與陸劇女神楊冪一同主演的都市劇《愛的二八定律》，劇中飾演宅男一族的許凱，因為被父母強勢逼婚，無計可施只好和楊冪協議結婚，根據消息《愛的二八定律》定檔下半年播出，兩人將會擦出什麼戀愛火花？待劇播出後一同揭曉。從搶先釋出的劇照，許凱以居家穿搭為主，標準的阿宅模樣。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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