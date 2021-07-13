微解封外出必備！4間機能防護外套推薦　防止飛沫傳播還帥一波

經過一個多月的努力，新冠肺炎疫情逐漸受到控制，微解封相關指引就在不遠處，不論是因為工作外出，或是屆時想到思念已久的餐廳用餐，還是得做好相關防護措施，除了不離身的口罩、護目鏡之外，身上穿的同樣不能少，盤點4間台灣品牌所推出的機能性防護外套。

NET

不少小資女愛逛的平價服飾品牌NET，就推出以百分百聚酯纖維打造的機能防護外套，以百搭的白色為主要用色，細節上綴以黑色系，服裝正面壓印上TAIWAN標誌，連帽式設計貼心加上透明塑料片，可以有效防止飛沫傳播，提供S、M、L、XL共4種尺寸。

iROO

來自台灣的服裝品牌iROO，將熱賣商品「繽紛衣」系列再升級，運用更透氣、輕量、防潑水且抗UV材質打造全新防護外套，除了可阻擋99%紫外線，在設計加長塑料材質的防護帽簷，可以大大提升防疫效果，有效阻隔飛沫傳播，繽紛衣推出短版、長版兩種版型，短版有蜜桃粉、雪酪綠、冰錐灰；長版則粉彩紫、冰錐灰供選擇。

Pinemapple

出自網路新創平台Pinemapple，以簡約白色打造飛行防護外套，採用透氣三層結構版型，夏日穿著也不會悶熱不適，不同於其他防護外套的前開式拉鍊，Pinemapple改以雙向的斜拉錬設計，同樣搭配塑料材質的面罩，可阻擋飛沫傳播，且具備超高防水係數。

聚陽

由台灣老字號成衣大廠聚陽實業，堅持百分百台灣製造生產的可拆式面罩生活防護外套，採用彈性、抗菌、防潑水面料，搭配專利防刮可拆式面罩方便清洗時拆卸，頭部面罩更貼心加入魔鬼氈設計，不論是日常外出或是商務出國，皆能達到最完善的防護效果。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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