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無印良品「極簡風」衣服超好買！不只小白鞋　熱賣商品TOP 10不斷回購

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日本雜貨品牌無印良品Muji，清新風格貫穿在生活中各種需求上，大至家具、電器，小至文具、美妝保養、服飾等，為極簡愛好者帶來一個全新的生活體驗。綜觀日本女生們的穿搭，也經常將Muji的服飾、配件單品納入穿搭之中，本篇搜羅了無印良品今夏Top 10熱賣商品，區分為上衣、褲裝與配件3大類，往下滑一起來看看▼

無印良品 上衣類

有機亞麻水洗短袖套衫

經過水洗加工之後，將法國亞麻柔軟舒適的質地更加完整呈現。無肩線＋五分袖的設計，不僅可以修飾寬肩，也有不錯的藏肉效果。

棉混莫代爾寬版蝴蝶袖T恤

與前一款上衣版型類似，最大的差別在於領口，這一款改以比較直線型的船型領口，採用透氣又親膚的有機棉製作，推薦給超怕熱的女生們。

有機棉節紗天竺法式袖T恤

喜歡不那麼基本的基本款，那這一款有機棉節紗天竺法式袖T恤值得你關注，雖然看似一件平淡的素T，使用粗細不均的紗線，讓布料看起來有特殊的紋理，為素T暗藏了一個低調的小細節。

有機亞麻水洗法式袖套衫

與第一款介紹的有機亞麻水洗短袖套衫類似，差異在於袖子的長度；圓領的線條加上領口處的排扣設計，可以日常休閒搭配，上班做正式穿搭也很適合。

有機棉粗織天竺船領短袖T恤

利用平滑織線，讓面料可以呈現出直挺的線條，若是骨架偏瘦小的小隻女，可以透過這一款上衣來增加身體肩線的份量感。

無印良品 褲裝類

法國亞麻直筒褲

採用亞麻材質製作的直筒褲，帶有一分氣質的文藝風格，褲頭採鬆緊帶的設計，即使大吃大喝也不用擔心！

有機棉水洗平織布短褲

夏天若是穿不住長褲的你，就可以參考這一款有機棉水洗平織布短褲，使用常用於製作襯衫的柔軟素材，在舒適的前提下，保有硬挺的線條，即使是短褲也不會顯得過於休閒。

法國亞麻寬擺褲

這一款寬褲是近幾年相當流行的寬褲版型，極寬的褲管可以修飾臀部線條，建議可以搭配短版上衣，拉長腿的比例、視覺上看起來也會比較顯瘦。

無印良品 配件類

撥水加工有機棉舒適休閒鞋

Muji萬年暢銷的休閒鞋，平價、舒適又耐髒的特性，讓品牌也不斷推出新色，而現在在限定門市還有提供刺繡的客製化服務，可以在帆布鞋上繡上自己喜歡的圖樣。當然其中最暢銷的還是白色的款式，也是本篇介紹的單品之中的暢銷冠軍！

法國亞麻鬱金香帽

帽子絕對是夏天必備的防曬神物之一，Muji法國亞麻鬱金香帽寬寬的帽簷提供一定遮陽陰影，帽子內側還有調節的魔鬼氈，可依照頭圍大小做調整。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

女生夏天「奶茶色穿搭」風格提案，不只能知性溫柔，善用層次、配件也能穿出中性帥感！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 無印良品

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