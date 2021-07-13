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7月書單推薦！厭倦工作前，先讓自己保有隨時離開的能力

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雖然疫情解封的日子再度延期，無法回到公司上班或重新開工的你是否也感到躁鬱不安呢？既然待在家的時間變長，不如趁此段時間好好進修自己或給自己的身心靈放個假吧！本月精選了10本書籍給大家，像是如何實踐夢想清單、訓練口才及說話技巧，或是想存股理財該怎麼開始等，下列的推薦書籍都很適合即將入門的你！

推薦書單1：《做好自己喜歡的事，就會閃閃發光》

第1本要推薦的是新生代創作歌手蔡佩軒（Ariel）新書《做好自己喜歡的事，就會閃閃發光》，裡頭收錄了蔡佩軒「3步驟夢想實踐清單」，包括：談夢想、寫日記、列清單，「想成功從來就不是義無反顧，或是擁有滿腔熱血就可以，它需要一套有跡可循的方法。」趁著疫情期間一起來專注當下，做好每件即便他人小看卻是自己喜歡的事吧！

推薦書單2：《口才的力量》

不論你是初入職場的新鮮人，還是擁有豐厚經歷的職場老鳥，應該都會發現要在社會如魚得水地生存，良好的「說話技巧」不可少，要想成為頂尖話術大師編輯推薦《口才的力量》一書，裡面引經據典收錄了全方位說話指南，像是語境、態勢、目標、對象與心理等，還有50個實用說話技巧等你學！

推薦書單3：《不辭職，就辭世！》

「上班打卡制；下班責任制」應該是不少職場人都懂的苦楚，你也是才剛踏進公司就想登出人生？每天都在想著要不要離職？也許你正患了《不辭職，就辭世！》一書中所說的「社畜病」，既然短期你無法為職涯做決定，那麼就來點有趣的書籍治癒一下吧！《不辭職，就辭世！》這本書為作者親歷離職夢想後迎面而來的徬徨不安，裡面寫了許多職場人為了「掙一口飯吃」所經歷的辛酸苦辣，無論你是正在賣命工作，還是暫時離開職場休息，這些文字都可以給你一點療癒。（這本書太可愛了吧，滿滿都是上班族的心聲......）

推薦書單4：《職涯勝經》

不管是想要找方向的職涯菜鳥，還是在工作中修煉的職涯老鳥，相信你的心中時常會有各式各樣的大哉問，其實「生涯不只需要規劃，也要因應變化」，編輯本月推薦的第4本書為《職涯勝經》，由環宇廣播電台《藍老師生涯學堂》節目主持人「藍如瑛」所著，裡面以職涯迷惘期、作戰期、菜鳥期、老鳥期4個階段分享，如果你也正被疑惑困擾著，這本書也許能替你解答！（光是看目錄就發現自己的疑問也在裡面）

 推薦書單5：《一人份的熱鬧》

每年的6、7月可說是社會新鮮人最興奮也最不安的時刻，因為正值即將踏入職場，走在成為大人的路上。在這焦慮迷茫，又找不到目標方向的日子裡，編輯推薦《一人份的熱鬧》一書，裡面為作者「尹維安」記錄自己即將成為大人的日子，如何學會一個人生活，重新建立自己的坐標，在情理兼具的文字中找到一絲安慰。

推薦書單6：《我的努力，只為自己的海闊天空》

「今天不爭取自己想要的生活，明天就要花費更多時間，去應付你不想要的生活。」你是否也對學習、工作、自我定位、情感生活和人際往來感到不知所措呢？《我的努力，只為自己的海闊天空》一書指出當你厭倦工作前，先讓自己保有隨時離開的能力，一份工作是否值得你留戀可從成長空間、是否心甘情願付出、收入3點作為考量，想要做更好的自己那就入手這本書吧！

推薦書單7：《長勝心態》

對你來說什麼是成功呢？在商場拚得業績第一但身累心也累，不但失了同事的團隊合作、也帶不了員工的心？《長勝心態》一書提出「成功，不是短跑衝刺或你死我活；而是長線經營，慢慢存出大贏家。」如果你對現在的生活、成就並不滿意，或許這本書能帶你重新定義屬於你的成功，找到屬於你的前進速度。

推薦書單8：《高盛首席分析師教你看懂進場的訊號》

在投資市場中最忌諱面對小道消息頻傳，而你的心卻搖擺不定，《高盛首席分析師教你看懂進場的訊號》一書充滿深度分析，除了先教你了解市場週期的特性與驅動力之外，還會針對投資收益、熊市和牛市的特徵與指標，做出實戰驗證有效的策略，如果你還不知道何時該進場、如何分配＆檢視各類股的績效表現，或者知道自己現有的投資知識還不足的話，這本高含金量的理財書就很適合你！

推薦書單9：《傻多存股法：小工程師存出百萬股利組合，45歲提前退休》

股票總是買了就跌、賣掉就漲？沒有低買高賣賺價差的本事，那就培養存股的能力！《傻多存股法：小工程師存出百萬股利組合，45歲提前退休》教你如何利用「PQRDCM」思考法設定具體計畫，每年投入資金存股，書中沒有沒有任何艱深的數學算式和專有名詞，只有作者的親身實戰，理財新手趕快入手！

推薦書單10：《巴比倫致富聖經》

《巴比倫致富聖經》不只是理財小白必入手的書籍，也是許多已有豐富理財經驗之人的珍藏寶典，這本書最近也重新翻譯成漫畫版本，如何運用巴比倫存錢法？如何透過古代智慧選股？這些看似艱深的實用技巧都可以經由有趣的漫畫輕鬆學！

以上10本你最喜歡哪一本呢？編輯覺得防疫這段時間特別需要力量與信心，所以首推《做好自己喜歡的事，就會閃閃發光》、《一人份的熱鬧》、《我的努力，只為自己的海闊天空》等療癒之書，如果你也有不錯的書單想推薦給編輯的話，可以加入職場人社團分享哦！

Source：博客來

【延伸閱讀】

5月書單推薦｜報稅季必知25個節稅建議，從此不繳冤枉稅！

6月書單推薦｜人的迷惘是一輩子的功課，沮喪跟不安會一再地重複

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