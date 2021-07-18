6位「早婚」男星寵妻放閃樣樣來！《小時光》的他喊「上輩子拯救銀河系」

上次介紹過假戲真做的陸劇CP，這次要來介紹6位大方認愛的陸劇男星，雖然談戀愛是明星的自由，但是願意給另一半安全感承認戀情，是非常有擔當的行為，快來看看有哪些霸氣男星吧？

1.任嘉倫

▲任嘉倫與聶歡在2016年已結婚。（圖／任嘉倫Allen＠微博）



說到英年早婚絕對會提到任嘉倫！任嘉倫2009年出道，熬了很久終於在2017年因為《大唐榮耀》而迅速爆紅，雖然正處於人氣高峰時刻，任嘉倫卻選擇主動承認有女友，其實與女友聶歡在2016年已結婚，甚至2018年也公開自己當爸爸，雖然當時網友大受打擊，但任嘉倫硬是憑著自己的實力，交出一部部的好作品，即使已婚還是超有魅力，作為明星其實談戀愛結婚都沒有關係，只要持續用好作品說話，才是粉絲最想看到的啊！

2.周峻緯

▲周峻緯超寵妻（圖／JZ周峻緯＠微博）

周峻緯的名字你可能不是很熟悉，但是看到臉你應該就會認得，在《致我們暖暖的小時光》扮演明星林直存，在《琉璃》中扮演若玉，周峻緯其實是1995年生的大男孩，他是網友們公認從小說中走出來的學霸男孩，從加拿大麥吉爾大學社會學心理學雙專業畢業，會小提琴、鋼琴、吉他、指揮，還會打籃球、排球、棒球、綜合格鬥都沒有問題，文武雙全長得帥之外，最讓網友羨慕的是他的寵妻行為！

早在2018年上音樂節目《無限歌謠季》時就自爆有太太，在各大綜藝節目中也時常提到，完全不避諱自己的已婚身份，採訪中都稱老婆「我夫人」，表示對方和自己是青梅竹馬，18歲就公布戀情，一到法定年齡22歲就結婚，被問到怎麼這麼早結婚？還大方直言：「我要把這個人留在我身邊。」甚至說過「如果大家看過我夫人，就會覺得我才是上輩子拯救銀河系的人。」各種言語透露自己對老婆滿滿的愛，這樣的言行真的好感度大加分啊！

3.經超

▲經超在2014年和女演員李琳結婚。（圖／經超經超＠微博）



演藝經歷非常豐富的經超，因為《如懿傳》凌雲徹一角而備受矚目，其實他早在2014年就已經和女演員李琳結婚，而且他和老婆還是相差六歲的姐弟戀，經超也是出了名的愛家愛妻，常常在微博分享和妻女的互動，偶爾也會給老婆驚喜，李琳也分享過經超非常想給他一個浪漫的婚禮，經超對她說：「我就結這一次婚，我想把最好的都給你，我想有一個一輩子我們都忘不了的美好回憶。」

4.李佳航

▲李佳航和李晟因為合作《新還珠格格》擦出火花（圖／李晟Su＠微博）



李佳航和李晟因為合作《新還珠格格》擦出火花，爾康和小燕子戲外在一起也是當時網友們討論的話題，兩人也都大方承認，2014年就結婚，2018年喜獲麟兒，夫妻倆也一起出演過綜藝《婆婆與媽媽》各種甜蜜告白橋段也是閃瞎一票網友啊！

5.張若昀

▲張若昀和唐藝昕兩人愛情長跑九年，2019年結婚。（圖／張若昀＠微博）



張若昀和唐藝昕兩人的戀愛故事真的是超級甜蜜，張若昀2017年在微博大方公開戀情，其實兩人已經愛情長跑九年，2019年結婚，2020年升格爸媽，張若昀也是各種寵妻行徑，包含公開前就曾經寫下「關於她的備忘錄」，在老婆產後復出後，張若昀更主動曬美照表示「這是我老婆，也是我孩她媽。我尊重她，敬佩她，而也是她陪著我走過艱難歲月。我愛她就像她愛我。」愛妻形象真的超加分啊！

6.董子健

▲董子健和孫怡超光速發展（圖／孫怡微博＠微博）

董子健和孫怡都是1993年生的，同樣身為演員的兩人都超級大方，2016年董子健在微博上曬出合照並發文「怎麼辦我被套牢了」承認戀情，2017年兩人就結婚，同年在當上爸爸，真的是超光速發展，兩人目前也是甜甜蜜蜜，也都努力的挑戰各種戲路，其實結婚的男人也有獨特的魅力啊！

【延伸閱讀】

12對「假戲真做」陸劇CP！高顏值明星情侶放閃，你最喜歡哪一對？

盤點陸劇15招花式接吻！樹咚吻、糖葫蘆吻、糕點吻，哪個吻最讓你印象深刻？



本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！