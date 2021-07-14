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「緋紅女巫」剪了妹妹頭瀏海變超嫩！逆齡效果太強「年輕了10歲」

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記者王則絲／台北報導

於漫威系列電影中飾演「緋紅女巫」的女星伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），她的盛世美顏可說是漫威世界的門面擔當，近日她擔任墨西哥版《Instyle》雜誌封面人物，拍攝一系列時尚畫報，換上了有別於劇中的清新氛圍造型，還特別剪了妹妹頭瀏海搭配，結果逆齡效果超驚人，看起來超嫩！

▲緋紅女巫。（圖／翻攝自IG）

▲伊莉莎白歐森飾演的「緋紅女巫」，可說是漫威世界的顏值擔當。（圖／翻攝自《汪達與幻視》）

伊莉莎白歐森因飾演「緋紅女巫」而爆紅，雖然《復仇者聯盟》已結局，但今年還有Disney+影集《汪達與幻視》的推出來滿足喜歡汪達與幻視這對佳偶的影迷們，此外，緋紅女巫還將在《奇異博士2》中扮演重要角色，預計將於2022年上映，粉絲們都相當期待。

今年32歲的伊莉莎白歐森除了有超高的顏值之外，身材也一級棒，經常在戲劇中展現性感樣貌，不過這次替雜誌拍攝畫報，伊莉莎白歐森特別剪了妹妹頭瀏海造型，來搭配夏日清新感的服裝與情境，她穿著Alexander McQueen的白色荷葉邊裙裝，在戶外豔陽下大啃西瓜，模樣可愛、俏皮。

另外，伊莉莎白歐森還換上MIU MIU的波點睡衣風套裝，於居家場景中慵懶擺拍，僅搭配淡妝呈現，對比「緋紅女巫」的氣勢裝扮，這樣的伊莉莎白歐森顯得軟萌許多，加上瀏海的助攻，逆齡效果超強大，看起來更與年輕的少女無異，有瀏海與沒瀏海的造型氛圍相差很多，粉絲也非常喜歡她的瀏海造型，「像年輕了10歲」。

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關鍵字：

緋紅女巫, 汪達, 伊莉莎白歐森, 瀏海, 逆齡

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