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超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號

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▲▼Bella Hadid 。（圖／路透社）

▲Bella Hadid身穿高級訂製服品牌Schiaparelli禮服與特別打造的肺造型項鍊，驚豔紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

坎城影展期間，國際巨星與超模們穿梭紅毯，目前為止最令人驚訝的造型，非24歲的美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）莫屬，她受邀出席義大利競賽片《Tre Piani》首映會，穿著高級訂製服品牌Schiaparelli前胸挖空的黑色長袖禮服，搭配品牌設計師Daniel Roseberry創作的肺造型銅製項鍊遮胸，她只貼了胸貼就上陣，傲人雙峰輪廓全都露，讓現場人員與網友都驚呆了。

▲▼Bella Hadid 。（圖／路透社）

▲只貼胸貼上陣的Bella Hadid，佩戴肺造型項鍊非常搶眼，再搭紅寶石耳環顯得過於繁複。

貝拉哈蒂德這套大膽的敞胸禮服，全靠靈感源自人的肺部項鍊撐場，像小樹枝般的「氣管」上點綴閃閃發亮的萊茵石，她毫不扭捏只貼了膚色胸貼遮住兩點就戴上此款特別的項鍊，但從側邊看來，部分「氣管」還爪著胸部，佩戴的舒適度令人存疑。

▲▼Bella Hadid 。（圖／路透社）

▲點綴萊茵石的肺造型項鍊爪著Bella Hadid側胸，佩戴的舒適度令人存疑。

美國時裝設計師Marc Jacobs看了此造型，留言「WOW」表示驚嘆，但網友就沒這麼客氣了，直接送上想吐的表情符號，直言批評她品味很差，且她同時佩戴紅寶石耳環，顯得過於繁複，而此款肺造型項鍊也引來網友好奇，是否靈感源自肆虐全球的新冠肺炎。

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關鍵字：

Bella Hadid, 坎城影展

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