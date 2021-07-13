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Jessica最近太火辣！緊身裙勒出S曲線、單穿高衩泳裝視線直達腿根

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記者王則絲／台北報導

韓女星Jessica（鄭秀妍）最近造型走的是性感火辣路線，日前於IG上貼出一組穿著BALMAIN裙裝的黑白風美照，極貼身的剪裁勾勒出她的S曲線，冷豔魅力爆棚，不光如此，Jessica先前還「單穿」高衩泳裝擺拍，視線直達腿根，讓粉絲們眼睛大吃冰淇淋。

▲Jessica。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica穿著BALMAIN貼身洋裝，凸顯身形曲線。（圖／翻攝自IG@jessica.syj，以下同）

Jessica近日上傳一組黑白照，有別於平時鮮豔活潑的休閒裝扮，難得穿上了顯身材的緊身洋裝，上頭以BALMAIN經典印花呈現，即使駕馭容易顯胖的滿版花紋，依然沒有勒出半點贅肉的跡象，完美的腰臀線條辣翻，粉絲們狂讚：「想走在Jessica身上的迷宮裡」、「身材太好了」、「這個曲線！」、「辣翻！」

▲Jessica。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica示範自家泳裝，大秀纖長鉛筆美腿。

其實Jessica最近的火辣穿搭不只這樁，先前Jessica也於IG上示範自家品牌BLANCE & ECLARE推出的新款泳裝，充滿夏日氣息的檸檬黃色，更用格紋來帶出活力，連身背心式設計好活動又可愛，褲腳高衩則加強性感韻味，Jessica親自穿上身演繹，讓視線直達腿根，整雙修長鉛筆腿一覽無遺，同時展現了可愛與女人味的一面。

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關鍵字：

Jessica, 潔西卡, 鄭秀妍, 性感, BALMAIM

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