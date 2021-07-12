婚紗業「迎接微解封曙光」拍攝需求增加！　各家最新防疫措施出爐

▲指揮中心宣布從13日起全台「微解封」，新人可拍攝婚紗 。（圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

指揮中心宣布從13日起全台「微解封」，其中婚紗業也在行列之內，指揮官陳時中指出若保持安全社交距離，新人即可恢復拍攝，對此不少婚紗業者透露來電詢問拍攝的人數變多了，也準備好新的防疫措施因應微解封。

陳時中在疫情說明記者會中表示：「婚紗業如果有保持社交距離，可以恢復拍攝， 如果要跟新郎接個吻我也不反對。」另也提出婚禮不宴客，小型10人以下可辦理的方案，代表措施有所鬆綁。

▲婚紗品牌多採取預約制度，試穿婚紗也有限制人數。（圖／翻攝自unsplash）

事實上多家婚紗品牌早就陸續採取線上預約制度，內部人員不會直接接觸新人，若是進行婚紗拍攝時，攝影師與新人也會維持安全距離，一次拍攝包含新人在內大致維持在5人左右，並且試穿婚紗也一直有限制人數，相對比較安全。女星賈永婕自家婚紗品牌C.H WEDDING表示，自疫情以來就有有做好人流控管，入內人員消毒以及量體溫，往後也會採取預約制度，減少面對面接觸風險。

Jasmine Galleria針對疫情則是推出線上諮詢服務及視訊或居家鑑賞，針對VIP貴賓更有日間禮服的線上鑑賞與居家鑑賞服務，蘇菲雅婚紗將在每個樓層在每個時段只接待一組的預約顧客，並落實實名制防疫。

有30年歷史的LinLi Boutique 林莉婚紗也透露，疫情爆發時來客數掉了一半，但是自宣布微解封消息後，目前7月底、8月初棚內拍攝預約，已經陸續回到7成以上，也有許多民眾開始詢問婚紗攝影、全家福拍攝，「我們非常看好這一波疫情控制後的景氣恢復期，加緊腳步把前兩個月的業績追回來。」當然在防疫也不會鬆懈，會確實執行人流控管、清消環境上，提供員工以及民眾都安心舒適的環境進行服務。

台灣婚紗禮服品牌Nicole + Felicia表示，目前維持正常營業，堅持做好環境消毒，因微解封後可以拍攝婚紗照，這部分將會尊重客人意願，期待盡快恢復正常狀態。

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