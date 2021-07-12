網紅始祖10萬LV裝、柏金包伴遊坎城　紅毯禮服花邊是再生鋁製的

▲Chiara Ferragni穿上Giambattista Valli設計的禮服，步上坎城紅毯。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

身兼企業家、「網紅始祖」等多重身分的Chiara Ferragni，日前以瑞士咖啡品牌Nespresso好友身分，受邀到熱鬧登場的坎城影展，為了打造完美造型，她早已展開三方合作，不僅選擇她最喜愛的巴黎高級訂製服品牌Giambattista Valli，也與Nespresso共同合作激盪出永續概念的禮服，於是選用咖啡膠囊回收再利用的再生鋁，創作立體花朵裝飾禮服。

▲Chiara Ferragni的禮服銀色花朵裝飾，全由Nespresso的再生鋁製成。



當天Chiara Ferragni一襲浪漫飄逸的Giambattista Valli綠色禮服，點出了綠色環保的初心，而心形領一路延伸至袖口以及腰際的銀色立體花朵，全由Nespresso的再生鋁材質製成，運用在訂製禮服上效果相當出色。

▲Chiara Ferragni在坎城沙灘踏浪，全套LV褲裝約102,200元。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

Chiara Ferragni也趁此機會在坎城享受陽光與沙灘，穿著LV（Louis Vuitton，路易威登）充滿度假風情的亮藍色MONOGRAM寬鬆版型襯衫搭SUNSET MONOGRAM運動風短褲，成套要價逾10萬元；她度假所用的包款也相當貴氣，除了有她名字的Dior托特包是旅行必備，她還拎著愛馬仕（Hermes）鱷魚皮柏金包，果然是身價數億元的企業家。

▲Chiara Ferragni在坎城拎愛馬仕鱷魚皮柏金包，Dior托特包則是她的旅行包之一。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



►行李箱好講究！ 美女網紅必備LV、坎城影展評審主席萬寶龍出征

►女星遇到他慘輸！ 坎城評審主席桃紅LV裝強壓露bra超模風采



