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「3星座女」最容易和前任復合　獅子放不下、射手其實超專情

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▲▼「3星座女」最容易和前任復合。（圖／翻攝自FB）

3星座女一愛上就死心塌地，難忘舊情。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯 / Lily

很多人分手了就頭也不回，立刻變成最熟悉的陌生人，但卻有星座分手卻是死心塌地，苦等對方回頭，以下３個星座女生被分手雖不會哭天喊地，但內心卻會默默等待，如果對方開口求復合，他絕對會馬上點頭答應。

▲▼「3星座女」最容易和前任復合。（圖／翻攝自FB）

#獅子女

很要面子的獅子女，外表看起來不在乎，內心其實很難割捨舊情，即便和對方已經分手，仍會默默關注前任狀況，對方過得好不好、有沒有新對象，都是他很關注的事情。他會努力把單身生活過得不錯，但若是對方開口要求再給一次機會，他會馬上點頭答應。

▲▼「3星座女」最容易和前任復合。（圖／翻攝自FB）

#射手女

和誰都很好親近的射手女，要愛上一個人其實不容易，即便分手後，他的心裡仍有前任的位置，他認為每段感情都得來不易，也擔心未來是否會遇到像前任一樣好的人。分手後他願意和對方維持好友關係，如果前任願意回心轉意的話，自己也會繼續努力珍惜這份感情，期待兩人能重新開始。

▲▼「3星座女」最容易和前任復合。（圖／翻攝自FB）

#天蠍女

天蠍女其實很重感情，分手後仍把自己和前任的回憶記在心裡，就算當不成情人，這些也都是過往的美好回憶。他常常去一個地方、或是看到某樣東西，就會聯想到前任的身影，只要前任回頭挽回，他也很樂意再繼續交往，一起往好的方向前進。

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關鍵字：

復合, 星座女, 星座, 排行榜

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