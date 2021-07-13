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IKEA線上熱銷TOP5公開！全是「居家防疫神器」39元起　第一名好意外

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編輯／JJ

在疫情爆發前，許多人在休閒時間喜歡到IKEA走走晃晃，尋找居家佈置靈感，由於現在不方便到現場逛，大家便轉往線上購物， IKEA近日就公開了這段時間以來線上最熱銷的單品TOP5，第一名特別令人意外，不過也讓大家瞬間明白了疫情期間父母們的苦心。

TOP1：MÅLA畫架

這款小朋友用的畫架竟然打進了排行榜第一名，令人感覺很意外，但其實卻是非常的合理，因為疫情期間父母與孩子們都在家，但是大人們需要上班沒辦法時時刻刻陪孩子玩樂，這時替家中小孩買一個畫架，可以放白板、黑板或畫紙都行，就能讓他們安靜個一下午，運用在教學上也很實用，完全就是父母們的救星。

▲ikea 線上熱銷TOP5。（圖／翻攝自官網）

▲ikea 線上熱銷TOP5。（圖／翻攝自官網）

▲畫架699元。（圖／IKEA，以下同）

TOP2：PIMPERNÖT涼被

白天WFH開了長時間的冷氣，晚上睡覺再繼續開的話實在有些浪費電，晚上怕熱的人最需要的就是一床涼被，採用萊塞爾纖維的這款涼被蓋起來特別涼爽，難怪會成為防疫期間的銷售第二名。

▲ikea 線上熱銷TOP5。（圖／翻攝自官網）

▲單人涼被990元。

TOP3：FÄRGRIK碗

在家吃飯的時間、在家吃飯的成員變多了，也許很多人會突然發現家中的碗盤數量不足，或者是想為家中增添新餐具，IKEA的碗盤絕對是好選擇，簡約又有質感，重點是超便宜。

▲ikea 線上熱銷TOP5。（圖／翻攝自官網）

▲碗39元。

TOP4：DVALA單人床包

居家時間變多，更要好好打理臥室，尤其是炎熱的夏天，床單更要勤換，IKEA的床包顏色選擇多，天然、柔軟的棉質睡起來很舒適，同系列還有枕頭套，一組一起使用特別療癒。

▲ikea 線上熱銷TOP5。（圖／翻攝自官網）

▲ikea 線上熱銷TOP5。（圖／翻攝自官網）

▲單人床包379元。

TOP5：IKEA 365+  保鮮盒

為減少外出次數，一次都必須採買大量的食物回家，這時候冰箱就會塞得滿滿的，運用保鮮盒分類、分裝起來，不只使用起來更一目瞭然，還能讓食物減少沾染冰箱氣味、更不易腐壞，絕對是居家防疫必備小物。

▲ikea 線上熱銷TOP5。（圖／翻攝自官網）

▲ikea 線上熱銷TOP5。（圖／翻攝自官網）

▲IKEA 365+附蓋保鮮盒129元／3件裝、長方形保鮮盒69元。

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►IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家

關鍵字：

IKEA, 線上熱銷, 畫架, 涼被, 床包, 保鮮盒, 便當盒

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