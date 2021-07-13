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勳風水冷扇下殺1980元！吹一整天電費才4.2元，又涼又省電好實惠

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文／C編

夏季到來，沒有吹冷氣真的受不了炎熱的天氣，但像是租屋族、在外工作的人們，又不好裝冷氣，「Her和她」就推薦「勳風 冰晶水冷扇涼風扇」，總共擁有黑白兩色可以挑選，風量強大，有感五公尺，裡面附有雙冰晶罐，可替換使用。

▲水冷扇。（圖／Her） 

▲勳風 冰晶水冷扇涼風扇，原價2980元、特價1980元，點我購買

勳風 冰晶水冷扇涼風扇擁有快速製冷的效果，搭配4公升水箱，可以幫助大量吹出涼風，3段式風速簡單調整就可以吹出想要的風量，百頁設計調整風向輕鬆簡單，加上簡單的按鍵說明，直接就可以輕鬆吹出超涼的風。

▲勳風,水冷氣,水冷扇,Her和她。（圖／Her） 

▲居家空間夏天一定需要冷氣吹拂。（圖／pexels）

隨機附贈冰晶罐，只要把機身打開就可以輕鬆放置，一機雙冰晶罐，輕鬆替換簡單又便利，連小朋友都會的超簡單更換方式，無論套房、雅房、宿舍、辦公室、房間使用等等，全都適用，貼心加水冰晶設計，清涼又方便，隨時補充冰晶或冰塊冷風完全不間斷，真的有夠涼。 

▲勳風,水冷氣,水冷扇,Her和她。（圖／Her） 

▲尤其是睡覺的時候更需要冷空氣的輔助。（圖／pexels）

另外很多人關注的電費部分，使用一整天24HR，電費竟然只要4.2元，以每度電價3.5元計算，可以說是節能省電的好幫手，還配備有蜂巢式冷卻過濾系統，不易增加環境溼度，水位高低輕鬆可以確認，絕對是居家「涼」伴！

 ▲水冷扇。（圖／Her）

▲勳風 冰晶水冷扇涼風扇，原價2980元、特價1980元，點我購買

「Her和她」就推薦「勳風 冰晶水冷扇涼風扇」，AHF-K0098白色、AHF-K0068黑色，兩色可選，原價2980元、特價1980元，現省1000元，超划算的價格讓人忍不住想要入手，為這個夏天涼起來做最省錢的選擇。

關鍵字：

勳風, 水冷氣, 水冷扇, Her和她

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