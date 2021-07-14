SK-II青春露下殺3349元起！綾瀨遙也無法抗拒的神級保養

文／C編

青春露一直都是美妝界的「神級單品」，穩坐化妝水冠軍寶座，幾乎沒有人不知道它的存在，「Her和她」推出SK-II3種不同容量組合，包括230ml、330ml還有230ml＋330ml，買越多越划算。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲SK-II青春露230ml，原價6250元、特價3349元；330ml，原價7980元、特價5100元；230ml＋330ml，原價14230元、特價8350元，點我購買。



SK-II富含90%以上的 PITERA™ 精華，被定位在「水狀精華液」，擁有多種氨基酸、維生素、礦物質及有機酸等組成的酵母萃取精華，可以幫助調理肌膚，打造精瑩剔透的肌膚狀態，同時做到保濕以及抗老，並且補充肌膚營養能量。

▲綾瀨遙也很愛青春露。（圖／翻攝SK-II IG）



買了之後更要懂得怎麼使用，才能發揮最大功效，建議取50元硬幣大小的量，在掌心勻潤之後，輕輕擦勻全臉，並且輕拍臉部肌膚，幫助吸收，就可以完成青春露的保養，其實相當簡單又很有感，還有很多人會把青春露裝進噴瓶裡面，隨時隨地補噴，打造白皙透亮的肌膚。

▲全臉加脖子都要帶到，才能全面抗老。（圖／SK-II IG）



盤點網路對於青春露的評價，很多人都是大讚「不能沒有它」、「保濕效果好，用完隔天肌膚像是做過SPA一樣滋潤透亮」、「用了它之後肌膚變得非常穩定，面對口罩造成的肌膚問題，都沒有出現」、「肌膚明顯變得平滑，絕對會繼續回購」。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲SK-II青春露230ml，原價6250元、特價3349元；330ml，原價7980元、特價5100元；還有230ml＋330ml，原價14230元、特價8350元，點我購買。



「Her和她」推出SK-II的3種不同瓶裝，230ml，原價6250元、特價3349元；330ml，原價7980元、特價5100元；還有230ml＋330ml，原價14230元、特價8350元，快趁著特價趕快囤貨，搶攻最便宜的「神級單品」。