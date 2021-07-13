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雷達限量錶溫網搶曝光　球后戴白陶瓷錶當服儀模範生

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▲▼溫布頓 。（圖／路透社）

▲現任球后巴蒂拿下本屆溫布敦網球公開賽冠軍，腕上雷達表跟著搶鏡。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

甫於周末圓滿落幕的溫布頓網球公開賽，與其他三大公開賽相比，有相當嚴格的服裝規定，球員必須穿著「雪白」的衣服、褲子與球鞋，甚至連髮帶、襪子都必須符合規定才能上場，奪下本屆女單冠軍的現任球后、大會第1種子澳洲選手巴蒂（Ashleigh Barty），甚至連手腕上的雷達表（Rado）都是白色的，堪稱溫網模範生。

▲▼ Rado 。（圖／Rado）

 

▲巴蒂佩戴雷達表True Thinline真我超薄系列高科技陶瓷The Gem特別版，77,700元。（圖／雷達表提供）

巴蒂上周六擊敗大會第8種子捷克選手普莉絲蔻娃，身為雷達表的品牌大使，她立刻戴上白色高科技陶瓷製的True Thinline真我超薄系列高科技陶瓷The Gem特別版，在鏡頭前高舉冠軍獎牌，也為此限量1,001只的錶款搏得最佳曝光，特殊之處是藍寶石水晶錶鏡利用光線折射原理與獨特切割技術，使錶鏡如一顆寶石，時標點綴美鑽搭配金色外緣，低調奢華之作出自西班牙設計師Inma Bermudez之手。

▲▼溫布頓 。（圖／路透社）

▲喬克維奇親吻溫布敦冠軍獎盃，腕上沒有名錶加持，只露出代言的Lacoste服裝Logo。（圖／路透社）

而連3霸拿下本屆溫網冠軍的「世界球王」喬克維奇（Novak Djokovic），此次奪冠高舉金盃卻兩手空空，因為他已結束與Seiko的代言合約，接下來會與哪家名錶品牌合作，令人好奇，現階段就先讓他代言的服裝Lacoste鱷魚Logo搶風頭了。

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關鍵字：

球后, 球王, 溫布頓, 巴蒂, 喬科維奇, Rado, 雷達表

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