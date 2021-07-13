少女必備！夏季必備「髮香噴霧」，自帶香氣超誘人

▲越來越多女生喜歡以髮香噴霧替代香水。（圖／品牌提供、翻攝自IG/yuuuuukko_）

記者曾怡嘉 / 台北報導

▲L:a Bruket 249仲夏緣結髮香噴霧，50ml，1,700元。

以仲夏夜的浪漫傳說為靈感，推出夏日限定香氛。揉合7種花朵天然香氣，包含：錦葵、斗篷草、檸檬香蜂草、薄荷、婆婆納、西洋蓍草、黃花九輪草打造出不含酒精、適合所有髮質使用的秀髮專用噴霧，使頭髮芬芳、保濕、強韌，並免受外界環境因素傷害。

▲DIPTYQUE 花都之水髮香噴霧，30ml，1,850元。

以馥郁芬芳的玫瑰花束，搭配粉紅胡椒的清新佛手柑香調，花都之水髮香噴霧，為秀髮帶來縷縷醉人芬芳，不只是噴霧，更富含滋養防護功效的山茶花油，獨特香氛縈繞髮絲，幫助你綻放迷人魅力。

▲CHANEL 嘉柏麗髮香隔離噴霧，40ml，1,970元。

帶有陽光般和煦花香的嘉柏麗髮香噴霧，可以直接噴在秀髮或梳子上，讓髮梢洋溢的舒服花香，輕巧造型方便收納於包袋內，提供給你不一樣的用香方式。

▲SABON 晶透夢境護髮香噴霧，30ml，1,180元。

蘊含滋養秀髮的荷荷巴萃取，可保護頭髮健康防止乾燥，最大限度地減少髮尾分叉的毛躁感。口袋大小的隨身尺寸方便攜帶，讓髮絲隨時散發美好剔透的香氣。

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