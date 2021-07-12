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IU愛香「帕爾瑪之水」終於登台！同步推出超限量香水　全台僅30瓶

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▲▼帕爾瑪之水登台＋MFK限定淡香精。（圖／品牌提供）

▲義大利香氛品牌帕爾瑪之水全台首間旗艦店進駐微風信義。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

香氛控們快尖叫！深受IU及EXO成員燦烈等韓星喜愛的義大利香氛品牌「帕爾瑪之水」終於來台了！首間旗艦店進駐台北微風信義，更同步推出藍色地中海系列的全新限定版「卡拉布里亞佛手柑淡香水」，全台限量30瓶，要搶要快。此外，另一精品香氛品牌MFK也推出亞洲限定的「古龍forte淡香精」隨身瓶，超高顏值光看就讓人想看回家。

▲▼帕爾瑪之水登台 。（圖／品牌提供）

▲▼帕爾瑪之水登台＋MFK限定淡香精。（圖／品牌提供）

▲▼帕爾瑪之水登台＋MFK限定淡香精。（圖／品牌提供）

▲帕爾瑪之水於7月正式登台，IU、燦烈同款香氛全都引進。

在網上擁有高人氣、資深香民們引頸期盼已久的義大利百年奢華品牌Acqua di Parma帕爾瑪之水，今年7月終於正式進駐台灣，於台北微風信義開設首間旗艦店，加入信義微風2樓國際香水品牌的「群聚」行列。

Acqua di Parma 帕爾瑪之水台灣首間形象旗艦店除了以濃厚義大利風情打造出明亮又舒適親切的香氛空間，更挾帶相當多元且齊全的香氛系列登台，包含1916年創造、最具標誌性的克羅尼亞古龍水；全球最暢銷熱賣的格調系列；韓國最受歡迎的IU同款「高貴木蘭淡香精」及燦烈同款藍色地中海系列「帕納里亞加州桂淡香水」等全到齊。

▲▼帕爾瑪之水登台＋MFK限定淡香精。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma 藍色地中海卡拉布里亞佛手柑精純限定版，100ml，NT$5,400。

台灣最新形象旗艦店更同步獻上，「藍色地中海系列」全新限量「卡拉布里亞佛手柑淡香水精純限定版」，全台限量僅有30瓶，豐富又全新的香氛創作源自代代相傳的義大利香水手工工藝。

▲▼帕爾瑪之水登台＋MFK限定淡香精。（圖／品牌提供）

▲MFK先前推出的古龍forte淡香精，因高顏值色彩漸變瓶身引發討論。

除了帕爾瑪之水登台，法國精品香氛品牌Maison Francis Kurkdjian（MFK）也推出全新「古龍forte淡香精」隨身瓶。先前於5月上市「古龍forte淡香精」，顛覆以往全透明瓶的設計，配合每一款香氛特性加入色彩漸變的彩色透明感瓶身，一推出就引發討論話題。

▲▼帕爾瑪之水登台＋MFK限定淡香精。（圖／品牌提供）

▲MFK 古龍forte淡香精，＃生命之水/永恆之水/天際之水，35ml，NT$3,800。

今年夏天，MFK為滿足亞洲市場隨時補香的習慣，特別推出亞洲限定的「古龍forte淡香精」35ml隨身瓶，其中3款清新透亮和半透明色調的古龍forte淡香精系列包含：生命之水、永恆之水及天際之水，於7月登場；而標誌性深紅色的Baccarat Rouge 540水晶之焰淡香精及星光閃爍午夜藍的絲緞情懷淡香精則將於8月上市。搶眼時尚的精緻外型，外出時拿出來補香絕對能吸引一大票目光。

▲▼帕爾瑪之水登台＋MFK限定淡香精。（圖／品牌提供）

▲Baccarat Rouge 540 水晶之焰淡香精、絲緞情懷淡香精預計9月上市。

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關鍵字：

香水, 香氛, 香精, Acqua di Parma, 帕爾瑪之水, MFK, Maison Francis Kurkdjian, IU, EXO, 燦烈, 同款

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