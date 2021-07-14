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外國網站教你從「擠牙膏位置」看性格　網驚：準到嚇人！

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▲▼「擠牙膏位置」精準透露潛在性格 。（圖／Pexels、Pixabay）

▲擠牙膏的直覺動作能測出你的真實性格。（圖／Pexels、Pixabay，以下同）

編輯 / Amber

日常生活中的習慣，無形中其實透露了許多訊息，像是睡覺姿勢、剪指甲順序都能看出性格特質。外國網站《brightside》就有一個擠牙膏心理測驗，原來從擠牙膏的位置都藏秘密，你和你的另一半又是怎麼擠呢？

▲▼「擠牙膏位置」精準透露潛在性格 。（圖／Pexels、Pixabay）

你或是（另一半）的擠牙膏方式？

A. 從牙膏前面位置開始擠

▲▼「擠牙膏位置」精準透露潛在性格 。（圖／Pexels、Pixabay）

B. 從牙膏的出口處擠

C. 從牙膏的中間開始擠

▲▼「擠牙膏位置」精準透露潛在性格 。（圖／Pexels、Pixabay）

D. 隨便擠牙膏

E. 從牙膏的最後面開始擠

挑選A→脾氣來得快也去得快

精力旺盛又有強大的好奇心，在朋友中你是不可或缺的開心果，樂觀個性總能感染給大家，缺點是個性稍微缺乏耐心，一遇到麻煩就很容易脾氣上來，但到最後總會想到辦法來解決問題。

挑選B→個性超好但有點距離

你很容易和朋友打成一片，凡事不沾鍋的你，很擅長和大家相處，維持良好的關係。在朋友眼中你責任感重，很值得信賴，不過也是因為和大家都很好，讓人無法洞悉你的心，總覺得有點距離。

挑選C→堅持原則，別人很難說動

個性有點死腦筋，遇到自己堅持的事情，別人很難說動，看見朋友遇到不公平的對待，絕對會第一個跳出來幫他爭取，這樣仗義的個性交到不少好友。

挑選D→做事情不按牌理出牌

不喜歡被拘束，喜歡自由自在的感覺，做事情很看心情，當他的另一半需要給足空間，想像力十足，對於創意設計很有天分。

挑選E→喜怒都直接寫在臉上

不太也不想要隱藏自己的情緒，喜怒哀樂總寫在臉上，因為不想要麻煩，和朋友相處總事公歸公、私歸私，任何事情都劃分的很清楚，有時連身邊親密友人都會覺得你不好搞。

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關鍵字：

擠牙膏, 位置, 個性

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