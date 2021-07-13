終於等到！專家曝「3星座」7月中旬好運降臨，一路旺到年底

▲3星座7月中旬後運勢大好。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

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隨著確診人數漸少，三級解封倒數在即，生活好像又重現了一絲曙光，沉寂已久的你，是不是已經準備好了再衝刺呢？知名星座網站分享，「３大星座」在７月中旬後會鹹魚翻身，運勢好到銳不可擋，你也進榜了嗎？

＃雙子座

反應快的雙子座，在工作上可稱是全能型人才，但是截至上半年唯一的缺點就是運氣太差，但從７月中旬開始運勢提升，尤其７月底是雙子的財運旺季，正財偏財都一起來，有望在今年快速累積一筆金額，也因為財運解套，生活的質感也會跟著有感提升，因此雙子請打開雙臂迎接好運，新的生活即將開始。

＃處女座

處女座凡事追求完美，一絲不苟的他們可說是一直努力默默耕耘，但是上半年運勢可說是一直被壓制，做什麼到最後都是一場空，距離成功就是臨門一腳。７月中旬後，處女座無論是事業、愛情、財運都會迎來大轉機，一切漸漸邁入正軌。愛情運擁有更多選擇權，只需要多社交，桃花絕對多到爆棚。

＃射手座

2021下半年的運氣王，非射手莫屬，7月中旬後一掃上半年陰霾，要什麼有什麼。各方運勢齊飛，尤其是事業上能遇到命中注定的貴人，能幫你在職場獲得豐厚收穫，讓你學到不少做人道理，愛情運勢上也有望邂逅真愛，射手絕對要把握大好運勢，翻身就看現在。

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