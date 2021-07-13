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CHANEL海灘風爆款來了！「山茶花圖騰」衝浪板、泳裝夢幻破表

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▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒品牌大使安琪兒演繹COCO BEACH系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

炎炎夏季最需要專屬的海灘風單品療癒身心，CHANEL（香奈兒）迎來 2021 COCO BEACH系列，請到歌手品牌大使安琪兒搶先出鏡演繹，唯美的經典山茶花圖騰與雙C Logo一次注入漁夫帽、快艇衝浪板與泳裝之中，勢必成為爆款單品！

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲以山茶花圖騰與品牌雙C LOGO交錯為系列圖紋元素 。（圖／品牌提供）

由比利時歌手安琪兒以品牌大使之姿演繹COCO BEACH系列，請到攝影師Oliver Hadlee Pearch掌鏡，安琪兒換上最新單品出鏡，巧妙展現纖細曲線，以山茶花圖騰與品牌雙C LOGO交錯為系列圖紋元素，遍佈襯衫、褲裝與漁夫帽上共同呼應，她一手捧著衝浪板站在遼闊海灘上，散發優雅活力。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲以蝴蝶結為經典元素的泳裝與毛巾布外袍搭配打造舒適感 。（圖／品牌提供）

除了圖騰系列，以蝴蝶結為經典元素的泳裝，加以簡潔的黑白色系打造，運用蝴蝶結點綴於肩膀或是胸前，呈現出流暢的肩頸線條，散發柔中帶剛的搶眼特質，並且以毛巾布外袍搭配，為整體打造舒適感，傳達嘉柏麗香奈兒女士熱愛的行動自如。

安琪兒也提到：「此服裝系列的印花讓我想起夏威夷，漁夫帽、夏日襯衫與百慕達短褲，是我非常喜愛的剪裁，全都是夏日的必備單品。」系列將於新光三越台北信義新天地A4獨賣登場。

聊到海灘風單品，FENDI也推出BASKET 包款，在秀上短暫曝光也引起熱議，延續1980年代風格海灘包風格，童趣之餘相當具有辨識度，並提供中、小型尺寸，中款可輕鬆容納水壺以及拖鞋等物品，小型也能滿足日常所需，一字排開，鮮明的黃色、簡潔白色、嫩粉色以及橙色、霧藍色完美整個春夏。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲品牌經典「FF」 皮革印記，注入中央提升質感。（圖／品牌提供）

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, COCO BEACH, Angèle

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