宋智孝階梯珍珠耳環打光　個性珠寶展女一氣勢

▲宋智孝出席《來魔女食堂吧》線上記者會，佩戴TASAKI珍珠耳環與戒指。（圖／翻攝tving.official IG）

記者陳雅韻／綜合報導

日常容易穿搭的珠寶，在重要場合也能成為穿搭亮點，南韓女星宋智孝日前出席主演新劇《來魔女食堂吧》線上記者會，佩戴TASAKI balance step珍珠耳環及balance loop珍珠戒展現女一氣勢；而本屆坎城影展唯一出席的台灣女星袁子芸，則在紅毯上搭配喬治傑生（Georg Jensen）純銀首飾，以清新優雅風格取勝。

▲宋智孝戴TASAKI balance step 耳環（左）159,000元，balance loop戒指90,400元。

宋智孝於《來魔女食堂吧》線上記者會，選擇TASAKI有個性的balance step珍珠耳環，跳脫對稱的設計，猶如下階梯一般的兩道黃K金橫桿排列珍珠，形成錯落層次感，她同時佩戴點綴三顆珍珠的balance loop戒指，舉著宣傳牌子時格外吸睛。

▲袁子芸初次登上坎城紅毯，以清新優雅造型取勝。（圖／祖與占影像製作提供）

台灣新生代演員袁子芸參演日導濱口龍介執導的電影《我行我速》，入圍今年坎城影展競賽片，她因此有機會首度踏上坎城影展紅毯，她以斜肩開高衩的黑白禮服，搭配喬治傑生Moonlight Grapes月光葡萄系列純銀耳環，不同尺寸的精緻圓球垂墜的設計充滿動感，再搭上優美線條的Mercy系列銀製手環，存在感強烈。

▲袁子芸佩戴Moonlight Grapes系列純銀耳環（左）11,900元，Mercy系列純銀 手鐲21,000元。（圖／喬治傑生提供）

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