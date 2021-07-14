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百元店輸了！IKEA 7月份超狂「5折隱藏優惠」　特價只要19元起

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▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）

▲IKEA低調推出特定5折特價商品，有些甚至低至5折以下。（圖／翻攝台灣IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

全台三級防疫邁向2個月，許多民眾待在家中，「升級居家空間」意願越來越強烈，IKEA也趁勢推出多種線上優惠搶業績，除絕版品出清7折起之外，還另外推出「特定好物5折起」隱藏促銷，包括大型家具與居家小件優惠折扣更下殺到5至6折，如原價39元的相框，特價只要19元，根本比百元商店還便宜。

▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）

▲FIESTAD土耳其藍10x15公分相框，原價39元，特價19元。

近期因為疫情緊張，雖然確診人數數日都降至百位以下，疫苗也開始陸續施打，但可窺見日後生活習慣仍會有所改變，在家防疫時間拉長，也提高許多民眾重整居家的意願，IKEA從6月底舉辦線上絕版品7折起出清，還一度出現網路塞車情況，7月份悄悄釋出特定商品5折起優惠，特價19元、29元、39元的價格根本力拚日本百元商店價。

▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）

▲BRÄMÖN土耳其藍布質椅墊，原價59元，特價29元

▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）

▲PURRPINGLA布質米色置物籃（左），原價59元，特價29元；BRODERLIG2件組洗衣袋，原價69元，特價39元。

即起至8／4限量5折起的特價品，包括居家小物與大型家具，其中FIESTAD土耳其藍10x15公分相框，原價39元，特價僅19元；PURRPINGLA布質米色置物籃，原價59元特價29元；BRÄMÖN布質椅墊原價59元，特價29元；IMMELN鍍鋅置物籃原價299元，特價139元，都是不到5折的特價。 

▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）

IMMELN鍍鋅置物籃原價299元，特價139元。

大型家具如沙發、上下舖床框、床墊等也有入列，原價11,990元的NORDDAL松木或白色上下舖床框，特價7,990元；ANGERSBY含躺椅的灰色三人座沙發，原價11,990元，特價7,990元，均為原價的66折。另因應疫情民眾多半在家採購，IKEA線上購物通路也祭出7／15前消費滿800元，特定超商取貨免運的特別優惠。

▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）▲IKEA特價商品。（圖／翻攝台灣IKEA官網）

▲NORDDAL松木上下舖床框，可拆解成2個單人床，是熱門單品。

關鍵字：

IKEA, 絕版品出清, 5折, 百元商店, 超商免運, IKEA線上

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