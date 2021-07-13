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「甜茶」倒在「古一」肩上畫面甜翻全網！兩人超強駕馭力碾壓紅毯

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記者王則絲／外電報導

第74屆坎城影展正如火如荼進行當中，回歸實體活動讓今年的紅毯特別有看頭，稍早於競賽片《法蘭西快報》（The French Dispatch）首映會上，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與「古一」蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）兩人高調、時髦的造型碾壓紅毯，一幕提摩西靠在蒂妲史雲頓肩上、十指交扣的可愛畫面，更是在網路上造成瘋傳。

▲甜茶Timothee、蒂妲史雲頓坎城紅毯。（圖／路透）

▲提摩西夏勒梅出席坎城影展。（圖／路透）

25歲鮮肉「甜茶」提摩西夏勒梅近日才被爆出與強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）復合，話題正火熱，參演電影首映當天，提摩西穿著光澤閃耀的TOM FORD西裝登場，一身銀白裝扮駕馭起來毫不費力，不愧是紅毯常勝軍。

▲甜茶Timothee、蒂妲史雲頓坎城紅毯。（圖／路透）

▲蒂妲史雲頓再次驚艷紅毯。（圖／路透）

在漫威宇宙中飾演「古一大師」的蒂妲史雲頓，素有「時尚仙人」之稱，多次展現能夠跨越性別的表現力，這回她也不負眾望再次驚艷紅毯，她選穿Haider Ackermann的禮服，由夕陽橘色裙裝、緞面粉色短西裝並內搭綠色亮片手袖撞色呈現，再搭配Christian Louboutin桃色跟鞋收尾，看似有些過於浮誇的造型，遇上她白皙如紙的膚色與金色短髮，完美撐起了這套服裝，散發獨特氣質。

▲甜茶Timothee、蒂妲史雲頓坎城紅毯。（圖／路透）

▲提摩西與蒂妲史雲頓「感情好」畫面甜翻。（圖／路透）

在一眾黑白造型的紅毯上，就屬提摩西與蒂妲史雲頓最亮眼，兩人也不忘在鏡頭前展現好感情，現場提摩西把頭倒在蒂妲史雲頓肩上，還親密的牽起手來，像個孩子一樣撒嬌，不過對60歲的蒂妲史雲頓來說，也的確是個孩子沒錯。可愛的畫面被捕捉下來，攻佔各大外媒版面，並在粉絲們之間廣為流傳：「畫面太甜了」、「好可愛」、「不知道該羨慕誰？」

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關鍵字：

坎城影展, 紅毯, 提摩西夏勒梅, Timothée Chalamet, 甜茶, 古一, 蒂妲史雲頓, Tilda Swinton

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