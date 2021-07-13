怪奇比莉秀「腰束奶澎」極致體態　反擊酸民語出驚人：我的XX比你大

記者王則絲／台北報導

歌手怪奇比莉（Billie Eilish）近日發行新歌《NDA》與MV，再度攻佔排行榜，有不少酸民在網路上攻擊、質疑她正在「走下坡」，批評：「她好爛。」而Billie其實都看在眼裡，她於TikTok錄了一段影片反擊：「eat my dust my tits are bigger than yours.」稍早Billie還於IG上傳一組馬甲造型，展現極致的「腰束奶澎」，彷彿正是為此而秀，爆乳雙峰短短一天狂吸千萬讚，霸氣回應的舉動引來外媒爭相報導。

Billie Eilish這回發佈新歌《NDA》，連MV都是自己執導，下了十足的功夫，除了粉絲們稱讚叫好外，也有些人評論，認為作品沒有以往的好，但另有些酸民是純然惡意的攻擊，到處留言批評。

▲Billie Eilish於TikTok上公開反擊酸民。（圖／截圖自TikTok）



對於年僅19歲的Billie來說，龐大的惡評絕對超過她所能負荷，但是她不以為意、公開反擊，於TikTok上親自引用酸民的留言：「Is it just me or is billie in her flop era like why does she suck mow…（是我的錯覺還是billie正在走下坡，為什麼她現在這麼爛）」並在標題寫下：「eat my dust（中文裡有使人望塵莫及的意思）my tits are bigger than yours.（我的胸部比你的大）」雖然有人依然認為此舉不夠成熟，但是大多數粉絲表示強烈支持，認為她的反擊太霸氣了，很帥。

▲Billie Eilish穿著MIAOU馬甲上衣大秀傲人曲線。（圖／翻攝自IG@billieeilish）



Billie Eilish在同一天稍早也於IG上傳一組性感照，她身穿MIAOU的馬甲上衣，輕鬆捧出傲人巨乳，露出蕾絲內衣的輪廓，讓性感韻味更加乘，展現出「腰束奶澎」的極致體態，短短一天內就狂吸超過千萬讚，讓人不禁聯想，彷彿就是在替自己的反擊增加戰力。

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