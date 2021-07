怪奇比莉秀「腰束奶澎」極致體態　反擊酸民語出驚人：我的XX比你大

記者王則絲/台北報導

歌手怪奇比莉(Billie Eilish)近日發行新歌《NDA》與MV,再度攻佔排行榜,有不少酸民在網路上攻擊、質疑她正在「走下坡」,批評:「她好爛。」而Billie其實都看在眼裡,她於TikTok錄了一段影片反擊:「eat my dust my tits are bigger than yours.」稍早Billie還於IG上傳一組馬甲造型,展現極致的「腰束奶澎」,彷彿正是為此而秀,爆乳雙峰短短一天狂吸千萬讚,霸氣回應的舉動引來外媒爭相報導。

Billie Eilish這回發佈新歌《NDA》,連MV都是自己執導,下了十足的功夫,除了粉絲們稱讚叫好外,也有些人評論,認為作品沒有以往的好,但另有些酸民是純然惡意的攻擊,到處留言批評。

▲Billie Eilish於TikTok上公開反擊酸民。(圖/截圖自TikTok)



對於年僅19歲的Billie來說,龐大的惡評絕對超過她所能負荷,但是她不以為意、公開反擊,於TikTok上親自引用酸民的留言:「Is it just me or is billie in her flop era like why does she suck mow…(是我的錯覺還是billie正在走下坡,為什麼她現在這麼爛)」並在標題寫下:「eat my dust(中文裡有使人望塵莫及的意思)my tits are bigger than yours.(我的胸部比你的大)」雖然有人依然認為此舉不夠成熟,但是大多數粉絲表示強烈支持,認為她的反擊太霸氣了,很帥。

▲Billie Eilish穿著MIAOU馬甲上衣大秀傲人曲線。(圖/翻攝自IG@billieeilish)



Billie Eilish在同一天稍早也於IG上傳一組性感照,她身穿MIAOU的馬甲上衣,輕鬆捧出傲人巨乳,露出蕾絲內衣的輪廓,讓性感韻味更加乘,展現出「腰束奶澎」的極致體態,短短一天內就狂吸超過千萬讚,讓人不禁聯想,彷彿就是在替自己的反擊增加戰力。

