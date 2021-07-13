泫雅根本「人間LOEWE」！　性感小野馬最新身份曝光超威

▲泫雅。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女星泫雅有「性感小野馬」封號，同時也備受時尚品牌青睞，身兼Calvin Klein亞洲區代言人、內衣大使，今（13日）由LOEWE公佈了最新消息，泫雅將出任全球品牌大使，並釋出多張泫雅演繹的時尚照，新身份一出掀起粉絲直呼：「人間LOEWE無誤」。

▲LOEWE 宣佈南韓女星泫雅將出任全球品牌大使。（圖／品牌提供）

泫雅人氣居高不下，同名主打歌《I’m Not Cool》火速登上南韓各大音樂串流平台榜首 ，最新升格LOEWE全球品牌大使的消息更引發矚目，品牌創意總監Jonathan Anderson也進一步表示:「本人欣喜歡迎泫雅成為家庭一員，合作關係令人非常興奮，並期待與泫雅在未來日子合作無間，共創佳績。」

其實LOEWE鮮少與藝人有此合作，過去曾官宣大陸女星宋茜為「亞洲唯一品牌摯友」，但也僅是摯友身份，此次泫雅的全球品牌大使頭銜更為受到矚目，並且泫雅強烈特色與LOEWE一貫的活潑風格不謀而合。

▲泫雅強烈特色與LOEWE一貫的活潑風格不謀而合。（圖／品牌提供）

同時也釋出泫雅出鏡的時尚大片，她頂著鮮明的蜜桃色髮型，眉上瀏海下精緻五官充滿電力，泫雅以搶眼個人魅力演繹品牌單品，身穿鏤空針織衫與連身裙裝出鏡，巧妙展現姣好身材，並拎著肩背包出鏡，時尚表現力非常出眾。

▲泫雅身兼Calvin Klein全球內衣大使。

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