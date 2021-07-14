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孔曉振捧糖果盒笑得像小孩　52萬伯爵錶點出明星味

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▲▼孔曉振Piaget 。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

▲孔曉振抱著老牌巧克力一臉燦笑，佩戴伯爵Altiplano超薄錶很搶鏡。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

41歲的南韓女星孔曉振追求自然不做作，她常於IG分享出遊或與狗兒抱抱的生活照，總是一派輕鬆的休閒裝扮。這天她手捧著義大利巧克力老牌PASTICCERIA TORTI糖果盒，一臉燦爛笑容，顯得心滿意足，她手腕上52萬元的伯爵金錶（PIAGET）也跟著搶鏡才點出她的明星味。

▲▼孔曉振Piaget 。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

▲孔曉振佩戴伯爵Altiplano系列38毫米手動上鍊18K玫瑰金超薄腕錶，520,000元。（圖／伯爵提供）

孔曉振是伯爵的品牌大使，每回出席公開場合，總有伯爵珠寶或名錶相伴為她增添光彩，日常生活她不若螢光幕前走貴氣風，而喜歡戴低調又有設計感的好錶，此次買糖果行程即佩戴Altiplano系列38毫米手動上鍊18K玫瑰金超薄腕錶，超薄的錶殼佩戴起來舒適，簡潔的設計則相當耐看，與她的丹寧背心完美搭配。

▲▼孔曉振Piaget 。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

▲孔曉振疊搭伯爵Possession系列珠寶與腕錶。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

孔曉振捧著旁果盒漾著開心笑容，讓網友都感染到她的快樂，不僅讚她可愛，也說她笑得像一個孩子。她私下生活求的就是一份自在，因此總是穿著寬版上衣、碎花洋裝就出門，到溪邊踏水也套上長版上衣上演下身失蹤，盡顯一雙美腿，沒有明星架子，完全做自己。

▲▼孔曉振Piaget 。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

▲孔曉振私下服裝風格休閒，長版上衣讓她彷彿下身失蹤盡顯美腿。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

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關鍵字：

孔曉振, 伯爵, PIAGET

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