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「最不會挑劇本」的6位陸劇男星　許凱連崩3部，黃曉明不拍的劇都爆紅

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追劇的時候，大家會發現角色能夠為演員本身加分不少，所以演到一個適合自己的角色對演員來說是非常重要的事情，說不定還能成為人生代表作，這時候就考驗了「挑劇本」的功力，這次要來盤點明明長得帥，但是卻無法擺脫爆紅角色，不太會挑劇本的演員們，不但引起超大的爭議，更是每一部都被網友吐槽，完全就是在消耗自己的人氣啊！

1.許凱

▲許凱最近三部劇的爭議和吐槽都很多（圖／電視劇千古玦塵＠微博）

說到許凱，大家一定會先想到《延禧攻略》的富察傅恆，其實後續拍的《烈火軍校》、《從前有座靈劍山》反應也都還不錯，不過2021年對他而言真的是悲喜交加，一連上了三部劇《驪歌行》、《千古玦塵》、《你微笑時很美》呈現霸屏模式，但是三部劇的爭議和吐槽都很多。

▲許凱《千古玦塵》拍攝時狀態不好。（圖／你微笑時很美官微＠微博）

《驪歌行》男主角人設被吐槽太猥瑣，後期還在消失狀態；《千古玦塵》則是拍攝時狀態不好，被吐槽變胖，而且大眾的關注都在女主角周冬雨身上；而《你微笑時很美》則是因為劇本身就有抄襲和融梗爭議，導致評分跟評論都爛到不行，早在官宣時就有一票網友勸男女主別接演，現在這個局面真的太混亂啦！其實許凱演技還不錯，希望他下一部劇能遇到合格的劇本＆適合的角色，洗刷污名啦！

2.于朦朧

▲于朦朧搭檔陳鈺琪的《兩世歡》中引發了演技爭議（圖／電視劇兩世歡＠微博）

于朦朧除了《太子妃升職記》的九王和《三生三世十里桃花》白真之外，其他演男主角的劇都崩得很徹底，搭檔陳鈺琪的《兩世歡》中引發了演技爭議，而搭檔邢菲的《明月曾照江東寒》則是故事爛尾，其他幾部《青春拋物線》、《誰的青春不叛逆》、《新白娘子傳奇》評價也不高，明明他也是個清秀美男，但劇本或演技總是絆了他一腳，真的是命運多舛啊！

3.張翰

▲張翰與其說不會挑劇本，不如說他只挑「霸總」劇本（圖／電視劇若你安好便是晴天＠微博）

張翰與其說不會挑劇本，不如說他只挑「霸總」劇本，特別是在《杉杉來了》之後，其他劇都不太成功，撲得無聲無息，到2021年的兩部劇《若你安好便是晴天》和《海洋之城》評價也都不好，不過其實張翰曾經試圖要轉型，他與韓星合作拍了四部劇，結果因為「禁韓令」全都不能播，與秋瓷炫合作的《華麗上班族》只能在越南播出，和具惠善合拍的《傳奇大亨》只好把賈青的臉換上去，導致畫面超級違和，評價自然也不好，和朴敏英合作的《錦衣夜行》、和高準熹合作的《夏夢狂詩曲》播出之日都遙遙無期，真的是太讓人惋惜了！

4.馬天宇

▲馬天宇跟鄭爽合作的兩部評價都極低（圖／電視劇流淌的美好時光＠微博）

馬天宇其實演過非常多劇，跟楊紫合作的《我的莫格利男孩》已經算是評價好的，但劇情也是被網友吐槽，跟鄭爽合作的《美人私房菜之玉蝶傳奇》和《流淌的美好時光》兩部評價都極低，《美人私房菜之玉蝶傳奇》甚至因為收視率太差被腰斬，不過馬天宇其實不在意這些，是個比較低調的演員，微博上也很常分享出遊照，是個很認真過生活的演員。

5.黃曉明

▲黃曉明有挑劇本的魔咒（圖／上古情歌官微＠微博）

黃曉明則是有個挑劇本的魔咒，也是被網友公認真的很沒有看劇本眼光的演員，因為只要他推掉的劇都會大紅大紫，例如《北平無戰事》、《步步驚心》、《琅琊榜》、《紅海行動》、《湄公河行動》這些口碑或票房超好的大熱門劇，一開始都是想找他演出，而他選中的《封神傳奇》、《錦繡之華麗冒險》、《上古情歌》評價都不太好，只能說黃曉明要拒絕前真的要想清楚，錯失太多好機會了！

6.吳磊

▲吳磊接演的幾部劇反應都不太好（圖／電視劇上古密約＠微博）

童星出身的吳磊，在《琅琊榜》中飾演飛流，不但長大也更廣為人知，結果後面接演的劇和電影《大鬧東海》、《斗破蒼穹》、《上古密約》、《阿修羅》反應都不太好，直到近期遇到《穿越火線》和《長歌行》才扳回一城，吳磊從小磨練的演技加上有一定的認知度，基本上劇本不要太扯，都會有不錯的反應，希望吳磊弟弟好好挑劇本，一路一路往上爬啊！

【延伸閱讀】

「許凱」10部必看陸劇！《千古玦塵》熱播中，《你微笑時很美》定檔

空有顏值演技不行！「演技差」8位陸劇男星，網友吐槽：廣告看板來演戲？

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 陸劇, 男星, 演員

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