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冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

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▲▼星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲網友公認「最不想交往星座Top 3 」。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

不少人對於心目中的理想情人都很有自己的看法，但若是絕對不想交往的戀人呢？原來從星座角度分析，有些星座就是交往名單中的冷門選項，非萬不得已千萬別靠近，以下公佈「最不想交往星座Top 3 」，珍愛生命遠離冠軍！

Top 3 雙子座

雙子座翻臉跟翻書一樣快，上一秒還覺得很親近，或許下一秒就不是如此了，也就是這種特性讓人一接觸就感到抗拒，常常發現雙子座在感情中的承諾往往是說說而已，總是摸不清楚雙子座的套路，變成了心裡想一套做一套，所以和雙子交往就要做好心理準備，承受三分鐘熱度的性格。

▲▼星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 射手座

射手座愛好自由已經成為天性，當朋友絕對是首選，但是戀人可就不適合了，因為射手對於感情沒有太深刻的理解，認為合得來就在一起，合不來便說斷就斷，讓人感到措手不及，而且射手認為分手後做朋友很正常，因此他們身邊總是圍繞著前任，感情因素較為複雜，讓人難以掌控。

Top 1 水瓶座

水瓶座適合單身已經是公認的事實，同時也成為交往名單中的大魔王選項，其實說句公道話，水瓶並非花心也不是沒有責任感，只是水瓶的界限並非凡人能夠理解。他們渴望在交往的時候依然擁有自己的世界，也不希望內心深處的想法被他人摸透，所以外人霧裡看花，想要讓水瓶墜入愛河很難，難怪大家會先打退堂鼓。

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關鍵字：

星座, 運勢, 單身, 交往, 水瓶座, 射手座, 雙子座

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