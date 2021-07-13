fb ig video ETtoday search mobile

專家曝喝咖啡「最佳時間」　這時段喝不僅提神，還能改善便秘！

>

▲▼專家曝喝咖啡「最佳時間」 。（圖／Unsplash）

▲咖啡喝對時間其實有助健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不少人習慣每天起床一杯咖啡當作開機儀式，也有人上班時，桌上一定要有咖啡才安心，咖啡可說是上班族的精神寄託，但是一天究竟喝多少咖啡才適當呢？醫師建議，喝咖啡不宜過量，一天喝1-2剛好，以下3個時段最適合喝咖啡，對身體健康影響也最小。

▲▼專家曝喝咖啡「最佳時間」 。（圖／Unsplash）

#早上喝咖啡

早上喝咖啡能幫助提振精神，還能改善便祕，曾有研究數據顯示，熱咖啡確實能加速腸道蠕動，效果比熱水好60%，實驗數據指出，有1/3的人在喝完熱咖啡的20分鐘內，會產生便意，若是早上吃富含纖維質的早餐，再搭配咖啡，效果會更好。

▲▼專家曝喝咖啡「最佳時間」 。（圖／Unsplash）

#飯前飯後喝咖啡

咖啡中面含有豐富的咖啡因，可以刺激神經，從而促進胃酸分泌，進而幫助消化，專家指出在飯前或是飯後30分鐘喝咖啡最為適當，另外更有數據證明，運動前30分鐘喝黑咖啡，能夠促進體內新陳代謝，可幫助後續運動消耗更多熱量，也能使得運動成效更為顯著。

▲▼專家曝喝咖啡「最佳時間」 。（圖／Unsplash）

#疲倦時喝咖啡

精神不濟時，咖啡時提神的好幫手，但是這樣的效果只是暫時的，因為咖啡中所含的咖啡因，會阻斷大腦傳送疲勞訊號，讓你以為自己不累了，但是若是真的特別疲倦的時候，喝過多咖啡也無濟於事，反而傷身，這時建議好好睡一覺，讓大腦、身體徹底休息，才能緩解疲勞。

►專家：開冷氣加「一步驟」2分鐘降溫，快速變涼又省電！

►「3星座女」最容易和前任復合　獅子放不下、射手其實超專情

關鍵字：

咖啡, 最佳時間, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號

超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號

韓國超夯測驗！12道題目秒看出你是《蠟筆小新》哪個角色　網：神準

韓國超夯測驗！12道題目秒看出你是《蠟筆小新》哪個角色　網：神準

凱特王子妃誇張紅耳環助陣英格蘭失利　失望全寫在臉上　

凱特王子妃誇張紅耳環助陣英格蘭失利　失望全寫在臉上　

低馬尾包頭好時髦！上班也能1分鐘綁好的巨美髮型 Apple AirPods Pro現省2000元！激殺5990元　手刀衝了、開會更方便 IKEA線上熱銷TOP5公開！全是「居家防疫神器」39元起　第一名好意外 從生日月份看你是哪種「女友類型」，3月愛吃醋、8月根本萬人迷 Jessica最近太火辣！緊身裙勒出S曲線、單穿高衩泳裝視線直達腿根 「3星座女」最容易和前任復合　獅子放不下、射手其實超專情 星巴克「炫彩鑽石杯」閃爆！轉一轉有夢幻光芒　只裝水也超質感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面