專家曝喝咖啡「最佳時間」　這時段喝不僅提神，還能改善便秘！

▲咖啡喝對時間其實有助健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不少人習慣每天起床一杯咖啡當作開機儀式，也有人上班時，桌上一定要有咖啡才安心，咖啡可說是上班族的精神寄託，但是一天究竟喝多少咖啡才適當呢？醫師建議，喝咖啡不宜過量，一天喝1-2剛好，以下3個時段最適合喝咖啡，對身體健康影響也最小。

#早上喝咖啡

早上喝咖啡能幫助提振精神，還能改善便祕，曾有研究數據顯示，熱咖啡確實能加速腸道蠕動，效果比熱水好60%，實驗數據指出，有1/3的人在喝完熱咖啡的20分鐘內，會產生便意，若是早上吃富含纖維質的早餐，再搭配咖啡，效果會更好。

#飯前飯後喝咖啡

咖啡中面含有豐富的咖啡因，可以刺激神經，從而促進胃酸分泌，進而幫助消化，專家指出在飯前或是飯後30分鐘喝咖啡最為適當，另外更有數據證明，運動前30分鐘喝黑咖啡，能夠促進體內新陳代謝，可幫助後續運動消耗更多熱量，也能使得運動成效更為顯著。

#疲倦時喝咖啡

精神不濟時，咖啡時提神的好幫手，但是這樣的效果只是暫時的，因為咖啡中所含的咖啡因，會阻斷大腦傳送疲勞訊號，讓你以為自己不累了，但是若是真的特別疲倦的時候，喝過多咖啡也無濟於事，反而傷身，這時建議好好睡一覺，讓大腦、身體徹底休息，才能緩解疲勞。

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