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C羅撇千萬滿天星鑽錶　改戴HUBLOT與宋仲基撞同款

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▲▼C羅,宋仲基 。（圖／翻攝IG）

▲C羅佩戴HUBLOT Spirit of Big Bang 皇金計時碼錶宣傳自創品牌香水。（圖／翻攝cristiano IG）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙職業足球員C羅（Cristiano Ronaldo）過去出席公開場合，總戴各名錶品牌的全鑽錶閃瞎眾人，當中不乏特別訂製的千萬級錶款，才滿足他喜愛的bling bling風格，Franck Muller就是他的愛牌之一，曾打造限量7只的CR7萬年曆雙逆跳計時碼錶致敬他的非凡成就，近期他將眼光放在鏤空錶，戴著HUBLOT（宇舶錶）Spirit of Big Bang腕錶，與南韓男神宋仲基撞了同系列錶款。

▲▼C羅,宋仲基 。（圖／翻攝IG）

▲C羅最愛鑲滿鑽石的滿天星鑽錶。（圖／翻攝cristiano IG）

HUBLOT酒桶造型錶殼的Spirit of Big Bang系列近日成為C羅的「日常錶款」，他穿白T恤與Dior短褲，搭配結合18K黃金與鉑金的獨家配方皇金材質腕錶，流露奢華質感。此錶款特色是具三明治式多層理錶殼，鏤空面盤清楚顯示計時小盤，他所選的為尊爵藍系列，代表小錶盤和錶帶均為深藍色。

▲▼C羅,宋仲基 。（圖／翻攝IG）

▲宋仲基在《黑道律師文森佐》戴HUBLOT Spirit of Big Bang鈦金計時碼錶。（圖／翻攝tukkatamickie IG）

巧合的是C羅與宋仲基隔海撞了Spirit of Big Bang尊爵藍系列腕錶，宋仲基在《黑道律師文森佐》穿西裝戴鈦金屬材質錶款，另有高科技黑陶瓷材質可供選擇，均是休閒與正式場合都好搭的設計。

▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）

▲C羅擁有的HUBLOT Spirit of Big Bang皇金計時碼錶1,338,000元（左），宋仲基戴的鈦金屬款684,000元。

►HUBLOT綠松石色錶上手　視覺沁涼感激升

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關鍵字：

C羅, 宋仲基, HUBLOT

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