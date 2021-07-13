老是無效減肥？營養師曝「瘦不了」常見6原因：吃太少反而NG

▲營養師指出減肥老是「瘦不了」的6大原因。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也那個每次減肥都很認，卻老是瘦不下來的人？或是一開始體重掉很快，沒多久就又停滯無進度？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了6個常見的「瘦不了」原因及改善建議，快來看看中了幾個？

1.長期極低熱量



如果為了減肥，絕食或常以極端方式進行，雖然一開始效果會很好，但會使攝取熱量過低，如果低於基礎代謝率，很容易造成日後復胖，不是長期飲食的好辦法。建議還是要以均衡飲食，調整3大營養素比例的方式調整，才是最健康的方法。

2.久坐不動



檢視一下自己平常的運動量，一般建議一週至少運動3次，每次30分鐘，運動時心跳率應達最大心跳率60%以上，這樣運動量才夠。如果運動量少，消耗的熱量就少，在體重控制上效果也會比較差，如果一直都沒有運動習慣，建議可循序漸進的增加，像是HIIT或是TABATA等高強度間歇運動就還不錯，建議可在洗澡前作，每天花個5～10分鐘讓自己慢慢養成運動習慣。

3.一昧減少碳水攝取量



或許你也常聽到少吃碳水減肥的方法，但蕭瑋霖指出，減少碳水化合物，成效確實會不錯，主要是因與現有飲食模式不同，但長期下來，如果沒有增加豆魚肉類等蛋白質攝取，容易造成熱量過低，蛋白質熱量攝取不足，不僅容易復胖，也容易掉肌肉，所以一定要確保蛋白質攝取量足夠。

4.完全不忌口



如果要減肥，就要下定決心調整飲食，心態很重要，如果完全不忌口，甜食飲料、酒照樣吃照樣喝，當然很難瘦。蕭瑋霖提醒，這些東西不是不能吃，但一定要控制好量，每週至少要小於兩次。

5.想要快速瘦身



有些人會覺得自己明明已經減重一段時間了，為何都沒有效果，但實際檢視後會發現，他們執行減肥還不到3週。蕭瑋霖表示，體重控制是一個長期戰爭，千萬不要求快，如果一直換方法，一定不會有成效，而且會很容易就想放棄。

6.總是吃不飽而想放棄



體重控制通常是透過熱量赤字的概念，熱量攝取會低於每日需要量，所以多少會產生一些飢餓感，但透過控制3大營養素比例，蛋白質、蔬果攝取充足，基本上飢餓感就會被控制住，所以蔬菜一定要多吃。

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