fb ig video ETtoday search mobile

今夏眼鏡從透明框、貓眼下手準沒錯！韓劇女神惠利、李寶英示範給你看

>

記者王則絲／台北報導

今年夏天韓劇產量超大，一部接著一部上，即使防疫時間天天在家追劇，也完全不怕沒劇看，從女主角們劇中的造型行頭可以發現時下的流行趨勢，《我的室友是九尾狐》中惠利戴上「透明框」眼鏡，模樣特別可愛；《我的上流世界》李寶英則是多次戴上「貓眼」墨鏡，襯托出上流高級感，今夏跟著這兩個元素挑選眼鏡絕不會出錯。

《我的室友是九尾狐》

劇中飾演女主角李潭的李惠利，在一場準備期中考唸書的戲裡，戴上了透明鏡框的眼鏡，搭配柔軟材質的藍色針織衫，營造出更濃厚的居家感受，與平時的模樣做出區隔，讓人感覺特別軟萌、可愛，卻別有個性。

▲韓劇出現眼鏡款式 。（圖／品牌提供）

▲GENTLE MONSTER JOJO-C2。（圖／品牌提供）

出門旅遊時，最必備的單品就是墨鏡了，劇中惠利與張基龍一起旅行時，惠利戴的就是GENTLE MONSTER的大方框墨鏡，圓滑處理的方框日常更好駕馭。

▲韓劇出現眼鏡款式 。（圖／品牌提供）

▲GENTLE MONSTER TOMY 01。（圖／品牌提供）

《我的上流世界》

李寶英於《我的上流世界》中幾乎是當作時裝秀在走，每一套造型都華麗出眾，其中，墨鏡也扮演了重要的角色，她不只一次於劇中配戴GENTLE MONSTER墨鏡，且特別愛用「貓眼」的款式，貓眼線條加上眉型鏡框凸顯高貴身份；裸色鏡框則顯得休閒時髦，像李寶英搭配豹紋上衣特別合適。

▲韓劇出現眼鏡款式 。（圖／品牌提供）

▲GENTLE MONSTER DASHA-01。（圖／品牌提供）

▲韓劇出現眼鏡款式 。（圖／品牌提供）

▲GENTLE MONSTER TALIN_BE1。（圖／品牌提供）

【同場加映】

其實現在透明鏡框款式的眼鏡很好入手，各家品牌都有加入這個風潮，像是KlassiC. 就有非常多選擇，圓框、方框、粗框⋯⋯通通都有。

▲韓劇出現眼鏡款式 。（圖／品牌提供）

▲KlassiC. TT12。（圖／翻攝自IG）

►《九尾狐》惠利私下行頭也精彩　盤點她在IG上狂曬的7款手袋

►Jessica最近太火辣！緊身裙勒出S曲線、單穿高衩泳裝視線直達腿根

關鍵字：

墨鏡, 眼鏡, GENTLE MONSTER, 韓劇, 惠利, 李寶英, 透明鏡框, 貓眼

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

65歲法國嬤代言泳裝！「維持少女體態」20年來堅持每天做一件事

65歲法國嬤代言泳裝！「維持少女體態」20年來堅持每天做一件事

6位「早婚」男星寵妻放閃樣樣來！《小時光》的他喊「上輩子拯救銀河系」

6位「早婚」男星寵妻放閃樣樣來！《小時光》的他喊「上輩子拯救銀河系」

身高也會影響髮型！日本「髮長黃金比例」　155以下適合蓬鬆短髮 桃花運爆棚「3大星座」！天秤成功脫單、水瓶月老上線「有如神助」 手寫語錄幽默看待人生「沒有人能強迫你放棄，除非是你自己想要鬆手」 日本神準心理測驗！挑一顆「星球」看出潛意識「最想做的事」 4點證明你是「後天性內向者」！　合不來的人懶得聊、更愛獨處 五家必收防疫外帶美食優惠！板腱牛排買一送一、貳樓超豐盛餐盤五折 不喝水會越來越笨！　5個「超傷腦生活習慣」一半人都踩雷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面