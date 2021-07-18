今夏眼鏡從透明框、貓眼下手準沒錯！韓劇女神惠利、李寶英示範給你看

記者王則絲／台北報導

今年夏天韓劇產量超大，一部接著一部上，即使防疫時間天天在家追劇，也完全不怕沒劇看，從女主角們劇中的造型行頭可以發現時下的流行趨勢，《我的室友是九尾狐》中惠利戴上「透明框」眼鏡，模樣特別可愛；《我的上流世界》李寶英則是多次戴上「貓眼」墨鏡，襯托出上流高級感，今夏跟著這兩個元素挑選眼鏡絕不會出錯。

《我的室友是九尾狐》

劇中飾演女主角李潭的李惠利，在一場準備期中考唸書的戲裡，戴上了透明鏡框的眼鏡，搭配柔軟材質的藍色針織衫，營造出更濃厚的居家感受，與平時的模樣做出區隔，讓人感覺特別軟萌、可愛，卻別有個性。

▲GENTLE MONSTER JOJO-C2。（圖／品牌提供）

出門旅遊時，最必備的單品就是墨鏡了，劇中惠利與張基龍一起旅行時，惠利戴的就是GENTLE MONSTER的大方框墨鏡，圓滑處理的方框日常更好駕馭。

▲GENTLE MONSTER TOMY 01。（圖／品牌提供）

《我的上流世界》

李寶英於《我的上流世界》中幾乎是當作時裝秀在走，每一套造型都華麗出眾，其中，墨鏡也扮演了重要的角色，她不只一次於劇中配戴GENTLE MONSTER墨鏡，且特別愛用「貓眼」的款式，貓眼線條加上眉型鏡框凸顯高貴身份；裸色鏡框則顯得休閒時髦，像李寶英搭配豹紋上衣特別合適。

▲GENTLE MONSTER DASHA-01。（圖／品牌提供）

▲GENTLE MONSTER TALIN_BE1。（圖／品牌提供）

【同場加映】

其實現在透明鏡框款式的眼鏡很好入手，各家品牌都有加入這個風潮，像是KlassiC. 就有非常多選擇，圓框、方框、粗框⋯⋯通通都有。

▲KlassiC. TT12。（圖／翻攝自IG）



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