周杰倫買錶沒人理　伸魔術手穿過玻璃戴帝舵「熊貓」錶

▲周杰倫為帝舵表拍攝風格幽默的廣告片。（影／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫愛變魔術人盡皆知，這回運用在精品廣告的橋段中了！他所代言的瑞士名錶帝舵表（TUDOR），邀他第二度親自執導並演出新款Black Bay Chrono（碧灣計時型）廣告，他在廣告片中施展「魔法之手」穿透玻璃拿起新錶試戴，吸睛手法讓錶迷印象深刻，也再次展現他的過人才華。

▲周杰倫二度全權執導並演繹帝舵表全新廣告影片。（圖／帝舵表提供，以下同）

影片中，周杰倫到帝舵表專賣店賞錶，一眼看上被暱稱為「熊貓」面盤的Black Bay Chrono腕錶，但當時貴客盈門，店員無暇招呼他，他的手竟穿透玻璃拿起錶試戴，買到心儀錶款後，他在離店之際又秀出一張撲克牌，一眨眼竟變出新錶，立刻戴上手滿意的開車離去，整段廣告融合他對魔術的熱愛，有別於一般精品廣告的高冷風格，完全展現他的幽默。

▲周杰倫佩戴被暱稱為「熊貓」面盤的Black Bay Chrono腕錶入鏡。





▲帝舵表Black Bay Chrono腕錶，165,000元。

周杰倫不僅跨足精品圈，他與藝術圈的連結也相當深厚，6月時受國際拍賣行蘇富比之邀，為「JAY CHOU X SOTHEBY’S」拍賣進行策展，作品涵蓋畢卡索、巴斯奇亞等大師級傑作，藉由他為預展設計的場景布置，帶領參觀者回到作品創作的那一刻，他也捐出3套演唱會服裝進行義賣。

▲周杰倫受蘇富比之邀，策劃藝術品拍賣預展。（圖／蘇富比提供）



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