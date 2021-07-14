難怪瘦不下來！吃水果減肥「4大錯誤」，你也中了嗎？

編輯 / Lily

想要瘦身的人都知道「三分練七分吃」原則，除了運動以外，飲食選擇更為重要，不少人想瘦身卻用錯了方式，像是多吃水果補充纖維質沒錯，但只吃水果不吃碳水就大錯特錯，以為降低了熱量攝取，沒想到也拖垮了身體基礎代謝，不瘦反胖。以下吃水果的4個誤區，千萬不要踩！

#只吃水果不吃主食

不少女生用水果盤取代正餐，但殊不知水果中所含的醣類和澱粉不一樣，果糖在體內代謝容易促進脂肪合成，而且超量攝取水果，更可能造成內臟脂肪量上升。如果身體缺乏碳水，身體就會拿儲存的蛋白質來供給熱量，若是蛋白質損耗太大，更會降低身體基礎代謝率。

#喝果汁代替吃水果

吃水果和果汁其實大不同，水果榨汁後，會流失部分營養素和抗氧化物質，水果中的果肉擁有豐富膳食纖維，這是只喝果汁無法攝取到的，除此之外，喝流質較沒有飽足感，反而更容易飢餓。因此千萬不能用果汁取代水果，適量飲用就好。

#水果茶不忌口

夏天很多人喜歡喝水果茶，冰涼茶飲中又有著水果丁，喝起來超滿足。雖然水果茶中的水果富有營養價值，不過這些調味果茶通常都有加過量的糖，多喝就等於攝取超高熱量，建議若是想要減重，果茶盡量喝無糖的，較不容易給身體帶來負擔。

#水果乾當水果吃

市面上水果乾製作時其實添加許多糖分、添加物，熱量其實非常高，水果罐頭在製作過程中，更少不了化學物質，幫助延長保存期限。這些水果加工品的營養流失嚴重，營養價值並不高。

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