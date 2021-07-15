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抗菌洗衣精每瓶123元、抽取衛生紙每包12元　划算到爆快補貨

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文／C編

防疫期間很多人依賴網購解決民生用品，「Her和她」推出「東風民生用品必買TOP3」，包括抗菌濕紙巾、濃縮洗衣精、花紋衛生紙，都可以直接上網購足，一次送到家，重點是價格划算又親民，搞不好比跑一趟大賣場都還划算，還可以降低群聚風險。

BT21抗菌濕紙巾30抽X36包

▲東風,衛生紙,Her和她,洗衣精,濕紙巾,民生用品。（圖／Her）

▲BT21抗菌濕紙巾30抽X36包，原價1490元、特價799元，點我購買。

採用純水99.9%，RO與紫外線雙重淨化無菌處理，純水不含酒精無螢光劑，可直接擦拭寶寶雙手和臉部，獨特抗菌配方，擦手等同洗手，而且是台灣製造，有品質保證，使用更感到安心，非常適合外出、暫時無法洗手時使用。

東風綠茶抗菌濃縮洗衣精4000g x4瓶

▲東風,衛生紙,Her和她,洗衣精,濕紙巾,民生用品。（圖／Her）

▲東風綠茶抗菌濃縮洗衣精4000g x4瓶，原價699元、特價490元，點我購買。

東風綠茶抗菌濃縮洗衣精使用高效複方抗菌劑，含有茶樹精油，有效抑制衣物上的金黄葡萄球菌等常見細菌，讓衣物更乾淨。洗衣精採用獨特潔淨配方，搭配洗劑增效劑，能迅速深入衣物纖維，深層洗淨多種污垢，達到最佳效果。

東風柔韌3層抽取式花紋衛生紙100抽60包

▲東風,衛生紙,Her和她,洗衣精,濕紙巾,民生用品。（圖／Her）

▲東風柔韌3層抽取式花紋衛生紙原價829元、特價699元，點我購買。

東風柔韌3層抽取式花紋衛生紙採用100%原生紙漿，嚴選品質把關，並且經過高溫殺菌處理，柔韌再升級，完美的柔軟度加上韌性，沒有粗糙感，且不添加螢光劑，潔淨輕盈健康環保，使用起來安心有保證。

關鍵字：

東風, 衛生紙, Her和她, 洗衣精, 濕紙巾, 民生用品, Her

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