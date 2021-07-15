Mojito是茶不是酒！法國安錫比詩還美、最適合迷路　逛市集好多驚喜

文、圖／Ean

若你喜歡威尼斯，安錫也會是你的愛。

安錫（Annecy，或稱安納西），位於法國東阿爾卑斯山麓，去日內瓦比到巴黎近，巴黎搭 TGV 約 4 小時，從瑞士日內瓦搭巴士來只約 1.5 小時。水道縱橫，既有威尼斯旖旎的水邊風情，又有洛磯山脈的湖光山色，非常迷人，不難理解何以會是法國人最愛的度假勝地之一！有人說造訪威尼斯，必做之事首位是迷路，同樣的，來到這座湖濱古城，我覺得最棒的遊覽方式，也是不帶目的的漫步。千萬別匆匆來去，至少住上一兩晚，好好感受法國慢生活。

▲安錫湖是全歐洲最乾淨的湖泊，湖光山色，羨慕住在這的人們

▲早晨斜射的陽光，讓水道上的古城充滿生氣

▲近水遠山，風景如畫

安錫湖（Lac d’Annecy）長 14 公里、寬 3.2 公里，平均深度 41 公尺，由阿爾卑斯山上的冰雪融化與鄰近河流匯集，水質清澈，是歐洲最乾淨的湖泊。我造訪正值盛夏，散發的悠閒真叫人會把心留下，滾過樹影婆娑的法式鐵球、向更深處划去的 SUP立槳或水踩不濁的腳踏船，夏季各種活動讓安錫湖充滿生氣。或者，一動不如一靜，單純在湖邊曬曬太陽更是老外專長，走累了，公園裡的飲水機據說水質特別好，值得多喝幾口。

▲安錫是法國人心目中最愛的度假勝地之一

▲搭船遊湖，陽光充沛、風光明媚

從湖畔離開，穿過公園就是充滿中世紀風情的古城小鎮，觀光景點推廣為了好記，被形容是阿爾卑斯山下的小威尼斯，雖說橫豎流過的水道不像威尼斯那麼多，但論起風情也是各有千秋。有別於一些城市裡的塗鴉壁畫，小鎮裡貼在古老石牆上的是帶些童趣的鮮活影像，增添些法式優雅。忽然看見，趴在地上的大狗帶小狗，竟是栩栩如生的泥雕，這街頭藝人的創作，讓原本就好有味道的小鎮又增添些藝文氣息。

▲黑白影像貼在老房子上，不衝突、很逗趣

▲栩栩如生的泥雕，投完小費，繼續忍不住多看兩眼

▲跟威尼斯最大的不同在於遠景有拔地而起的高山

▲五顏六色的房子搭配湖水綠，如童話般的風景

安錫位於阿爾卑斯山下，加上又離瑞士近，來到這可把握機會多嚐品質很好的起司。若想買幾塊回去配紅酒或當伴手，推薦鎮上有間 1935 年就成立的起司名店 Fomagerie Pierre Gay，上百種的起司任君選擇，其中店家端出 Reblochon、Beaufort 幾款在地招牌起司提供試吃，更幸運的是第三代老闆 Pierre Gay 帶領參觀存放各種起司的透明地窖，從生產流程、起司種類與風味，可謂大開眼界，從飲食文化認識一個國家，世界之大，實在精彩。

▲起司店的第三代老闆 Pierre Gay 生動地介紹起司

▲不光有專業知識，更是唱作俱佳的很有親切感

▲提供風味不同的三款起司試吃

說到認識飲食文化，除了在餐桌，旅遊時我最愛逛當地市集！在安錫，每週二五日早晨都有市集，星期二與五攤販賣的主要是食物，各種當地的新鮮蔬果、自製火腿醃肉等，周日的規模更大，販售衣服、首飾等攤位都會加入。我看到一攤賣茶葉，入手了一小包特別口味: Mojito（是檸檬與薄荷口味），雖說口味組合不難，但想到用雞尾酒來命名，就實在太有創意！

▲光看到 Mojito 這名字，就買了 50g 回家試試

▲晨光、單車、石板路，早晨的老城

▲隨意一處，都展現著在這生活的美好

「無論怎麼寫，我的詩也不如安錫美！」法國大文豪雨果曾如此盛讚這座湖濱古城，若有機會來到這，不要急忙，腳步放慢才能真正走進比詩更浪漫寫意的風景裡。

▲挨著湖邊的小山城，安錫，好有味道的地方