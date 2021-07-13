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疫情期間感到莫名恐慌？告訴你如何化解最近的「焦慮感」

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文／柯夢波丹　圖／泰瑞莎

新冠肺炎疫情期間你會總感到莫名恐慌，不知該如何解決嗎？事實上每個人心中都會有不想處理或面對的問題，但因為一直沒什麼事發生而默默放在心底，但當外在環境開始變化或問題浮現時，才會開始正視內心事，此時你該從哪邊開始呢？該怎麼做讓自己心境可以穩定下來呢？現在就來選一張牌告訴你，你的焦慮點是什麼？以及該如何處理！

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌（可複選）

選好了嗎？我們來解牌吧！

1.大天使耶利米爾-克服困難
困難已在身後

給自己獨處的空間，先暫時放下心中的焦慮感，去看見妳正在擔憂的事情，其實最困難的部分已經過去，也因為妳面對那樣的狀況，而讓自己變得更強壯，現在重要的是去整理一下自己從這過程中學習到什麼，可以運用到往後，而不是帶著委屈或受害的心來看待，之後妳將會有嶄新的局面。

2.大天使夏彌爾-轉換職業
妳的工作正受到祝福

趁著這段時間，正是啟動斜槓人生或調整工作內容之時、又或是轉換工作的過程，給自己一點時間整理想法，我們這輩子花了大半輩子以上的時間在工作，那麼這份工作是否只是為了經濟，又或是妳可以開始準備妳喜愛的工作，或踏上這條道路，當願意開始時，妳的人生將會開始累積智慧，並感受到完整。

3.大天使亞列爾-富足
與金錢的關係

別讓自己在貧窮的思想中，當帶著這樣的負面想法時，就算賺了許多錢依然感受不到喜悅，此時的妳要願意接納新的機會，或跨出舒適圈才能看見機會原來在眼前，它會以任何一種形式到來，並要懂得理財、儲蓄，而不是在有狀況時才做準備，那麼妳的內在將會漸漸穩定。

4.大天使約菲爾-淨化你的空間
清除堵塞的能量

在這段時間妳需要來個大掃除，可以使用一些精油或香氛的東西，一起來淨化空間，目前所生活的環境在許多層次上，正影響著妳，也阻擋了創造力與財富的到來，從身處的環境開始清理，丟棄沒有價值堆積塵埃的東西，打開窗戶讓空氣流通，也讓這些低頻率可以離開，妳的生活各方面將會獲得改善。

5.大天使拉貴爾-關係和諧
爭吵或衝突正化解中

妳真正焦慮的點是來自於與人的關係，需先放下要對方改變的想法，那麼才能平靜的看待目前的狀況，我們通常遇到關係改變時會經歷不舒服的過程，但妳也知道這樣的關係確實需要改變，祝福在這狀況之中的每個人，讓自己從中可以有所學習成長，再之後妳將會明瞭這些事的真相。

6.大天使拉斐爾-健康的生活方式
讓自己保持在健康狀態

解除焦慮最好的方法，是讓自己健康的生活，選到這張牌卡也代表著妳目前的生活習慣和健康是需要改善提升的，從飲食方式和運動開始，讓身體的負擔降低，在這執行過程別過於嚴苛對待自己，那麼很容易就放棄，讓健康成為一種樂趣、習慣，那麼妳的想法將會改變，變得有展望，並尊重自己。

7.大天使麥可-你是安全的
遠離負面的人和能量

妳可以放下擔憂囉，選到這張牌卡代表著自己與家人是被保護著的，專注平安與愛的思想，別涉入那些複雜的人事物，別在恐懼的情緒中做選擇，那麼妳會發現自己其實沒事，或是妳可以平靜下來，內心觀想邀請大天使麥可來到妳生活的環境、職場、住家，來協助妳清理這些區域的負面頻率。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢, 疫情, 焦慮

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