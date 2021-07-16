挑戰最低價！Jo Malone蠟燭2099元　你最愛的5款經典香味通通有

文／C編

Jo Malone一直以來都是女孩很愛的香氛，除了古龍水，周邊的蠟燭、護手霜、保養霜也都很受到歡迎，「Her和她」推出「居室香氛工藝蠟燭 200g」，原價3000元、特價2099元，挑戰全網最低價。

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▲Jo Malone居室香氛工藝蠟燭 200g（TESTER環保紙盒，平行輸入），3000元、特價2099元，點我購買。



居室香氛工藝蠟燭這次有5種香味供選擇，包括青檸、羅勒與柑橘、杏桃花與蜂蜜、橙花、紅玫瑰、鼠尾草與海鹽，每一個味道都是Jo Malone的經典，不管哪一款都不踩雷，不管原本就愛用，或是第一次踏入Jo Malone的世界，都不用擔心，用香氛好好療癒自己。

▲Jo Malone的香氛蠟燭很受到歡迎。（圖／Jo Malone IG）



只要放在家裡放上Jo Malone居室香氛工藝蠟燭，就可以散發出細緻天然的香氣，不只是放著就有香味，點燃之後更是可以散發出療癒的氣息，非常適合現在WFH的時候，可以一邊點燃一邊工作，這樣心情也會變得更好，工作效率增加。

▲Jo Malone擁有各種不同大小的香氛蠟燭。（圖／Jo Malone IG）



在現在夏季的天氣，最適合青檸、羅勒與柑橘的香氣，淡雅的柑橘調搭配上清新的羅勒與青檸，可以帶出涼爽、清新的質感，讓思緒更加清晰，不用開冷氣也有涼爽的感覺，非常適合小資女孩投資的一款香氣。

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▲Jo Malone居室香氛工藝蠟燭 200g（TESTER環保紙盒，平行輸入），原價3000元、特價2099元，點我購買。



「Her和她」就推出「居室香氛工藝蠟燭 200g」（TESTER環保紙盒，平行輸入），3000元、特價2099元，現省將近1000元，挑戰全網最低價，想要收Jo Malone蠟燭的小資女，一定要趁著這時候下標入手。